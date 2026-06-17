Ironman 70.3 Valencia 2027 cuelga el cartel de completo en 10 días

IRONMAN 70.3 Valencia ha alcanzado un nuevo hito al agotar todas las binscripciones generales en tan solo 10 días desde la apertura, 80 días antes que en la edición de 2026. Este logro marca un doble récord para la prueba: el sold out más rápido y el mayor volumen de inscripciones de su historia.

Publicación de Triatlón Channel sobre el evento IRONMAN 70.3 Valencia que se ha agotado rápidamente.

Esta extraordinaria demanda pone de manifiesto la creciente reputación de Valencia como destino de triatlón de referencia tanto a nivel nacional como internacional, y refuerza la posición del evento como una de las competiciones más demandadas del calendario europeo. “Esta increíble respuesta refleja no solo la fortaleza de la marca IRONMAN, sino también el atractivo de Valencia como ciudad anfitriona, ofreciendo condiciones ideales para competir y una experiencia inolvidable para el atleta”, señaló Agustí Pérez, Sénior General Director South EMEA de The IRONMAN Group.

La prueba, prevista para el 18 de abril de 2027, reunirá a miles de triatletas de todo el mundo. Los participantes afrontarán un recorrido que incluye natación en el mar Mediterráneo, un circuito de ciclismo rápido y escénico, y una carrera a pie por algunos de los enclaves más emblemáticos de Valencia.

Las mejores fotos del Ironman 70.3 / F. Calabuig

El triatlón gana popularidad entre los jóvenes españoles

La edición de 2027 marcará un récord en la participación española, que representará el 39,25% del total, casi un 10% más respecto a 2026. Este crecimiento está impulsado por un perfil más joven, con un incremento del 82% en atletas españoles de entre 18 y 34 años. Como consecuencia, el campo de participantes rejuvenece significativamente, con una edad media que desciende hasta los 34,8 años —casi cuatro años menos que en 2026—, mientras que la edad media de los españoles se sitúa por debajo de los 33 años, 3,5 años menos que el año anterior.

El rápido sold out también pone de relieve el fuerte interés tanto de atletas internacionales como españoles, consolidando aún más a IRONMAN 70.3 Valencia como una cita clave en el circuito global de triatlón.

Datos clave IRONMAN 70.3 Valencia 2027

• Inscripciones agotadas en 10 días (80 días antes que en 2026)

• Más de 3.300 participantes

• 55,6% de los atletas serán debutantes en un IRONMAN 70.3

• Mayor número histórico de participantes españoles (39,2%)

• Edad media general: 34,8 años (casi 4 años menos que en 2026)

• Edad media de españoles: 32,9 años (entre las más bajas a nivel global)

• 16% de participación femenina.

¿Qué es un IRONMAN 70.3?

Un IRONMAN 70.3 es un evento de triatlón en el que los participantes completan 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y finalizan con 21,1 km de carrera a pie.

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La distancia de un IRONMAN 70.3 equivale a la mitad de la distancia IRONMAN completa, que consiste en 3,8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie.