Joel González, embajador del XIV Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana

El XIV Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ya tiene fecha, nueva sede y embajador. La Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana ha anunciado la nueva edición de uno de los torneos más emblemáticos del panorama nacional y con trascendencia internacional gracias a la participación de equipo de diferentes países.

Del 9 al 12 de octubre, el pabellón municipal de la Fuente de San Luis será el nuevo escenario del Open. Además, para este año, la FTCV apostó por uno de los mejores deportistas internacionales, uno de los mayores referentes en el mundo del taekwondo, y una leyenda del deporte español: Joel González Bonilla.

Cartel del XIV Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana. / Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV)

El mejor embajador para el mejor Open nacional

González atesora uno de los palmareses más brillantes que ha dado el deporte español. Su gran hito llegó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde se proclamó campeón olímpico, un título que completó cuatro años más tarde con la medalla de bronce en Río de Janeiro 2016. En el plano mundial fue doble campeón del mundo, en 2009 y 2011, y subcampeón en 2015, a lo que suma su condición de doble campeón de Europa. Un recorrido que lo ha convertido en un referente absoluto, dentro y fuera del tapiz.

Su trayectoria, sin embargo, va mucho más allá de las medallas. Doctor en Ciencias y catedrático en integridad deportiva, González ha sabido proyectar los valores del taekwondo al ámbito académico y de gestión, y en la actualidad dirige la Oficina de Atención al Jugador del FC Barcelona. Esa doble dimensión, la del campeón y la del profesional comprometido con el deporte limpio, encaja de lleno con el espíritu del Open y con el mensaje que la FTCV quiere trasladar a las nuevas generaciones.

“El taekwondo me ha regalado algunos de los mejores momentos de mi vida, pero sobre todo me ha enseñado valores, esfuerzo, disciplina y superación. Ahora es el momento de devolver todo lo que este deporte me ha dado y compartir esa experiencia con las nuevas generaciones”, señaló el embajador en el posteo de la FTCV donde lo anunciaron como embajador y calificó “como un honor” formar parte de esta edición tan especial.

Con esta nueva edición, la FTCV da un paso más en la consolidación de uno de los eventos de referencia del taekwondo nacional. El Open, que en sus últimas ediciones ha llegado a reunir a más de un millar de deportistas, cuenta con el respaldo de las principales instituciones deportivas valencianas y se ha convertido en un escaparate para el talento de los clubes de la Comunitat, así como de distintas delegaciones llegadas desde distintos puntos de España y del extranjero.

La Fonteta, nueva casa del Open

El XIV Open Internacional llega con nueva sede y numerosas novedades. El Open deja atrás el Velódromo Luis Puig, escenario de sus últimas ediciones, para trasladarse al Pabellón Fuente de San Luis, popularmente conocido como “la Fonteta”. Se trata de uno de los recintos deportivos más emblemáticos de València: con capacidad para cerca de 9.000 espectadores, fue durante más de cuatro décadas la casa del Valencia Basket y ha acogido grandes citas del baloncesto europeo y eventos de primer nivel. Su elección supone un salto de prestigio y ambición para el Open, que dispondrá así de un marco a la altura de su crecimiento.

El Open deja atrás el Velódromo Luis Puig, escenario de sus últimas ediciones, para trasladarse a La Fonteta. / Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV)

Más que un torneo, se trata de un evento deportivo que volverá a reunir a cientos de deportistas procedentes de todo el territorio nacional y a equipos internacionales de primer nivel, consolidando a la Comunitat Valenciana como destino turístico y deportivo de referencia.

evento deportivo que volverá a reunir a cientos de deportistas procedentes de todo el territorio nacional y a equipos internacionales de primer nivel. / Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV)

La competición incluirá las modalidades de combate y poomsae, junto a un completo programa de formación, premios y regalos para los participantes. Además, Joel González protagonizará un encuentro con los deportistas valencianos, cuyos detalles la Federación dará a conocer en las próximas semanas, en lo que promete ser uno de los grandes atractivos de esta edición.

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La cuenta atrás ya ha comenzado. Del 9 al 12 de octubre, el Pabellón Fuente de San Luis se convertirá en el epicentro del taekwondo nacional e internacional, con un embajador y un escenario a la altura de las expectativas.