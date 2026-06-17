L’Escola de Pilota Valenciana de La Nucía celebró el final de una exitosa temporada

L’Escola de Pilota Valenciana de La Nucia realizó un pequeño acto de reconocimiento como punto final de una temporada 2025-2026 llena de grandes resultados, trofeos y medallas. Este martes por la tarde en l’Edifici dels Esports las y los 41 integrantes de las diferentes categorías recibieron su diploma de reconocimiento tras un curso lleno de aprendizaje, convivencia y éxitos deportivos.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía estuvo presente en este acto junto a Rodrigo Sebastià “Pere Roc II”, director de la escuela nuciera de pilota. “En “La Nucía, Ciudad del Deporte” no podíamos pasar de largo un deporte de territorio como la pilota valenciana. Es una alegría ver como esta escuela crece año a año en un deporte que trasmite valores tan nuestros, por ello seguimos dando pasos y avanzando hacía la construcción del futuro trinquet de La Nucia, para que nuestros jóvenes deportistas tengan las instalaciones que se merecen” afirmó el alcalde de La Nucía. También estuvo presente, Sergio Villalba, concejal de Deportes.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía estuvo presente en este acto junto a Rodrigo Sebastià “Pere Roc II”, director de la escuela nuciera de pilota. / AYTO. DE LA NUCÍA

Reconocimiento a l’Escola de Pilota Valenciana

El martes por la tarde en l’Edifici dels Esports se realizó el acto de fin de temporada con la presencia de los equipos de “l’Escola de Pilota Valenciana de La Nucia” en su séptima temporada. Esta escuela nació en 2019 y ha ido creciendo en deportistas y categorías. Actualmente tiene 41 jugadores y jugadoras, con deportistas en todas las categorías desde prebenjamines hasta juveniles e incluso senior, que compiten en diferentes competiciones comarcales, provinciales y autonómicas, obteniendo excelentes resultados.

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El martes por la tarde en l’Edifici dels Esports se realizó el acto de fin de temporada con la presencia de los equipos de “l’Escola de Pilota Valenciana de La Nucia” en su séptima temporada. / AYTO. DE LA NUCÍA

Es una de las escuelas referentes y cuenta con deportistas de La Nucía y otras localidades de la comarca de la Marina Baixa. Durante el acto, Rodrigo Sebastià “Pere Roc II” director de l’Escola Pilota Valenciana, dirigió unas palabras de agradecimiento a su alumnado, familiares, a su monitor y compañero en la escuela Yeray López y al Ayuntamiento de La Nucía. Tras el discurso, las diferentes categorías salieron a recoger su diploma como reconocimiento a esta temporada 2025-2026.