El Maratón Valencia acerca el atletismo a las aulas de Guadassuar

Grupo Bimbo ha participado en la Jornada Deportiva Infantil celebrada en Guadassuar (Valencia), donde 73 escolares se iniciaron en el atletismo y en los valores asociados al deporte. La actividad forma parte del proyecto "El Maratón al Cole", impulsado por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, una iniciativa orientada a acercar el running a los centros de Educación Infantil y Primaria.

El encuentro reunió el 17 de junio a estudiantes de 3º, 4º y 5º de primaria del Colegio Sant Francesc de Guadassuar en la pista de atletismo del municipio. Estas instalaciones han sido reconstruidas tras la DANA de 2024 con el apoyo, entre otros, de la Fundación New Balance como parte de su colaboración con el Maratón Valencia.

El encuentro reunió el 17 de junio a estudiantes de 3º, 4º y 5º de primaria del Colegio Sant Francesc de Guadassuar en la pista de atletismo del municipio. / GRUPO BIMBO

Durante la jornada, los escolares participaron en diversas actividades prácticas orientadas a acercarles al atletismo. La sesión arrancó con una charla impartida por Concha Montaner, deportista olímpica valenciana de salto de longitud, quien abordó la historia del maratón y el papel del atletismo como disciplina olímpica. A continuación, los alumnos completaron un taller de iniciación al salto de longitud y un circuito enfocado en las salidas de velocidad, con el objetivo de mejorar su técnica y capacidad de reacción.

Como cierre de la jornada, los participantes completaron una carrera de relevos por equipos, sumando tramos de carrera continua hasta alcanzar de forma conjunta la distancia de un maratón. Una experiencia que les permitió vivir en primera persona el reto y el significado de esta emblemática prueba.

La participación de Grupo Bimbo en esta iniciativa se enmarca en su compromiso con el desarrollo de proyectos que generan un impacto positivo en las comunidades donde está presente. A través del deporte, la compañía fomenta valores como el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo entre los más jóvenes.

Olga Martínez, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bimbo EMEA, ha destacado: "Acompañar a las nuevas generaciones a través del deporte y una vida activa es una prioridad para Grupo Bimbo. Por ello nos enorgullece poder colaborar en proyectos como la jornada deportiva de Guadassuar. Una iniciativa que demuestra, una vez más, cómo la actividad física, el esfuerzo y el compañerismo son herramientas esenciales para el bienestar de los más jóvenes y, al mismo tiempo, para construir comunidades más fuertes y unidas".

El deporte como espacio de aprendizaje compartido

'El Maratón al Cole' es la iniciativa educativa que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich impulsa desde 2016 para acercar el running y los hábitos de vida saludables a los centros escolares. En su última edición, el programa alcanzó una participación récord, con 60 colegios y cerca de 18.500 escolares de Valencia y su provincia.

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Grupo Bimbo colabora en este proyecto, que sitúa el deporte como una herramienta clave para combatir el sedentarismo y promover hábitos de vida saludables desde edades tempranas, impulsando al mismo tiempo valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.