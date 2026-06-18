Ángela Martínez: "La temporada va muy bien, por encima, incluso, de lo previsto"

Ángela Martínez afronta este sábado 20 de junio, en Setúbal (Portugal), su cuarta Copa del Mundo de natación en aguas abiertas de la presente temporada. Los resultados de la nadadora de Elche (22 años) en las tres anteriores fueron extraordinarios: octava en Soma Bay; segunda y medalla de plata en Ibiza; y, de nuevo, segunda y medalla de plata en Golfo Aranci, en Italia. “De momento, la temporada va muy bien. Por encima, incluso, de lo previsto. Lograr dos medallas de plata en dos Copas del Mundo de aguas abiertas consecutivas es algo espectacular. Alcanzar este gran nivel y superar a rivales tan poderosas me genera una gran emoción y satisfacción. Vamos a ver de qué somos capaces ahora en Setúbal, porque, tras los últimos resultados, estaré mucho más controlada. Y desde Portugal, viajaré hasta Mallorca, donde también me juego el pase a las pruebas de piscina del Campeonato de Europa de este verano en París. Soy optimista. Las mínimas que me piden en los 800m y en los 1.500m son muy alcanzables. De hecho, en el Nacional de invierno, en Sabadell ya conseguí una de esas dos marcas y me quedé muy cerca en la otra. Así que, si estoy a un nivel simplemente correcto, debería de lograrlas sin excesivos apuros”, destacó en declaraciones al Proyecto FER una de las grandes estrellas del deporte valenciano en la actualidad.

Próximas citas

Tras su presencia en la Copa del Mundo en tierras portuguesas, la nadadora FER afronta el Nacional de natación en línea, torneo que se desarrollará en Mallorca entre el miércoles 24 y el domingo 28 de junio. Este CXIII Campeonato de España Absoluto de Verano Open Trials es clave para formar parte de la selección española que disputará la cita culminante de la presente campaña: el Campeonato de Europa (primera quincena de agosto, en París).

La nadadora ilicitana ya tiene el pasaporte para la modalidad de aguas abiertas en el Campeonato de Europa de este verano en París. Lo alcanzó en Ibiza. Le falta por conseguir el billete para las pruebas en la piscina. Lo buscará en Mallorca, escenario de los particulares ‘Trials’ nacionales. Martínez ha de nadar los 800m en menos de 8:34:31 y los 1.500m en menos de 16:23:18, unos registros muy a su alcance. De hecho, el pasado mes de marzo, en el Campeonato de España de invierno, en Sabadell, nadó los 1.500m en 16:22:02 (en esta prueba, acabó tercera) y completó los 800m en 16:22:02 (en esta distancia, conquistó la medalla de oro).