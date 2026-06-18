El C.A. Silla Integrant Col·lectius comparte tablero con la élite mundial en Hong Kong

El club valenciano participa en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido por Equipos de la FIDE junto a campeones mundiales y algunas de las mayores estrellas de este deporte.

El C.A. Silla Integrant Col·lectius está viviendo una experiencia histórica al participar en el FIDE World Team Rapid Chess Championship 2026, competición que se disputa del 17 al 19 de junio en el Queen Elizabeth Stadium de Hong Kong y que reúne a la élite internacional del ajedrez.

Publicación de Facebook del C.A. Silla Integrant Col·lectius en el FIDE World Team Rapid Chess Championship 2026 de Hong Kong.

Organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), el campeonato se ha convertido en una de las pruebas más prestigiosas del calendario mundial, congregando a jugadores de primer nivel procedentes de todos los continentes. Entre los participantes figuran algunos de los nombres más importantes de la historia reciente del ajedrez.

Encabeza el ranking inicial el noruego Magnus Carlsen, número uno mundial durante más de una década y considerado por muchos especialistas como el mejor jugador de todos los tiempos. Junto a él compiten figuras legendarias como el excampeón mundial Viswanathan Anand, auténtico referente del ajedrez moderno y uno de los jugadores más influyentes de las últimas décadas.

Con los mejores del mundo

El torneo también cuenta con la presencia de varios de los mejores ajedrecistas del planeta en la actualidad, entre ellos Fabiano Caruana, subcampeón mundial; Alireza Firouzja, una de las grandes estrellas de la nueva generación; Arjun Erigaisi, principal referente del pujante ajedrez indio; Wei Yi y Ding Liren, este último campeón mundial entre 2023 y 2024; además de nombres tan destacados como Levon Aronian, Wesley So, Anish Giri, Jan-Krzysztof Duda, Nodirbek Abdusattorov, Hans Niemann, Praggnanandhaa Rameshbabu, Leinier Domínguez, Richard Rapport, Shakhriyar Mamedyarov o el legendario ucraniano Vasyl Ivanchuk.

La magnitud del evento queda reflejada en la calidad de los equipos participantes, varios de ellos integrados exclusivamente por grandes maestros de élite con valoraciones Elo superiores a los 2.700 puntos. Compartir competición con estos referentes mundiales supone una oportunidad única para cualquier club y un reconocimiento al trabajo desarrollado por el C.A. Silla Integrant Col·lectius.

Formación valenciana

La formación valenciana está integrada por el Maestro Internacional Rubén Domingo Núñez, Alejandro Yuste Valenzuela, José Antonio García Domingo, Rubén Gonzálvez Tamarit, la Maestra FIDE Femenina Paula Suárez Gómez, además de Pedro Larrosa Sánchez y Pablo Arrés Larrosa, quienes representan al club en una cita histórica para la entidad.

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La presencia del C.A. Silla Integrant Col·lectius en un campeonato que reúne a campeones del mundo, aspirantes al título mundial y algunas de las figuras más reconocidas del ajedrez internacional constituye un motivo de orgullo para el municipio de Silla y para todo el ajedrez valenciano. Más allá de la competición, el club tiene la oportunidad de formar parte de un acontecimiento deportivo de primer nivel y de situar el nombre de Silla en el escaparate mundial de este deporte.