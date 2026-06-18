Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Final por el título de Liga, Valencia Basket - Barça, jueves 18 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena; Valencia Basket - Barça, sábado 20 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena; Barça - Valencia Basket, lunes 22 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Palau Blaugrana. Si son necesarios, cuarto partido, Barça - Valencia Basket, miércoles 24 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Palau Blaugrana y el quinto, Valencia Basket - Barça, sábado 27 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena.

Horarios de todos los partidos de la final de Liga Endesa entre Valencia Basket y FC Barcelona.

Cuadro de los play-offs.

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche),

Guerreras Júnior : Del 24 de junio al 5 de julio afrontan el Campeonato del Mundo China 2026 a las órdenes de Joaquín Rocamora, con siete jugadoras valencianas: Udane Bernabé (AtticGo Elche), Teresa Antón (AtticGo Elche), Martina Català (Balonmano Morvedre), Lucía Julve (Balonmano Morvedre), Sara Palanqués (Balonmano Morvedre), Lidia Trinidad Bomaba (AtticGo Elche) y Paula Lluch (Elda Prestigio) y una en equipos de la Comunitat Valenciana, Eva María Pérez ( Atticgo Elche). Dentro del cuerpo técnico también hay representación de la #Comunitatdelhandbol con Joaquín Rocamora como seleccionador, Verónica Cuadrado como entrenadora, David Díez como médico y María Navarro como fisioterapeuta.

Siete jugadoras de la #Comunitatdelhandbol y cuatro miembros del cuerpo técnico con las Guerreras Júnior. / FBMCV

Partidos de las Guerreras Júnior:

24/6 11:45 horas – España - Argentina

25/6 11:45 horas – Turquía - España

27/6 14:00 horas – Korea - España

Guerreras Promesas : European Open 2026, que se celebrará en Gotemburgo (Suecia) entre el 28 de junio y el 4 de julio. España competirá en el Grupo B del European Open junto a Países Bajos, Serbia, Islas Feroe y Georgia. Dentro de esta lista de convocadas se encuentra la jugadora del Elda Prestigio Cristina Martínez

Guerreras de la Arena : Campeonato del Mundo Croacia 2026, del 23 al 28 de junio en Zagreb. España competirá contra Islas Cook, Puerto Rico y Croacia, con el objetivo de pelear por las medallas. En la convocatoria, la jugadora de Torrevieja Paula Quiles (Club BM Pozuelo de Calatrava), Jimena Laguna (Club Balonmano Elche).

Hispanos de la Arena : Campeonato del Mundo Croacia 2026, que se celebrará del 23 al 28 de junio en Zagreb ante Irán, Estados Unidos y Portugal.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Así van los play-offs por el título.

El Hockey Club se impuso con contundencia al Igualada Rigat HC por 8-2 en el primer y segundo encuentro de la final del playoff. El conjunto coruñés hizo valer el factor pista para ampliar su ventaja en la serie (2-0) y viajar a Les Comes con dos oportunidades para proclamarse campeón.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Así van los playoff por el título

Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida serán los protagonistas de la Final de los play-offs por el título de Liga en Primera División. Azulgranas y charcuteros se verán las caras en un apasionante duelo al mejor de cinco asaltos en los que se prevén espectáculo, goles y emoción hasta el final.

El Barça parte con el factor cancha a favor. De esta forma, el primer encuentro de la serie se disputó en el Palau Blaugrana este martes 16 de junio (5-5 y 3-2 en los penaltis). Dos días después, el jueves 18 de junio (21:00 horas), el feudo azulgrana volverá a engalanarse para enfrentar nuevamente a Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida con el segundo punto de la serie en juego.

La semana siguiente, la final de los play-offs viajará hasta el Palacio de los Deportes de Murcia para la disputa del tercer y cuarto encuentro, que tendrán lugar el martes 23 (19:30h) y el jueves 25 de junio (19:30 horas) respectivamente.

En caso de ser necesario, el quinto y definitivo encuentro se disputaría el domingo 28 de junio (12:00 horas) en el Palau Blaugrana. Cabe destacar que la fecha y hora del quinto encuentro podría sufrir modificaciones.

Segunda División : Play-off de ascenso: Resultados cuartos de final. Así quedan las semifinales.

Segunda División B Masculina : Así quedaron los play-offs de ascenso a la categoría de plata.

Tras la disputa de los encuentros de vuelta de la eliminatoria de ascenso a Segunda División B, CF Boomerang SD, CDE El Valle, CD Ibararte, AE Llevant De Manacor Futsal, CD Sierra de San Vicente FS y Ribeira FS, son nuevos equipos la categoría de bronce.

Voleibol

Liga Europea : La selección masculina disputa del 18 al 21 de junio un torneo en Tbilisi (Georgia), con partidos frente a Georgia (viernes 19 de junio a las 16:00 horas) y República Checa (sábado 20 de junio a las 16:00 horas).

En caso de entrar entre los cuatro mejores equipos de la fase regular, la selección preparará la fase final de la Liga Europea, con semifinales previstas entre finales de junio y comienzos de julio, y finales programadas hasta el 12 de julio.

La selección nacional retomará la actividad presencial el 26 de julio, fecha en la que comenzará la concentración específica para los Juegos del Mediterráneo. Durante esta etapa, el equipo disputará un bilateral amistoso frente a Francia. El tramo final del verano estará marcado por la participación en los Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán del 20 de agosto al 3 de septiembre en Taranto (Italia).

La selección femenina disputa este fin de semana el torneo en Kópavogur (Islandia), con Finlandia (sábado 20 de junio a las 16:00 horas) e Islandia (domingo 21 de junio a las 16:00 horas) como rivales. Después, el equipo afrontará la preparación de la fase final en caso de clasificarse, con semifinales previstas entre finales de junio y principios de julio, y las finales programadas entre el 8 y el 12 de julio.

El verano concluirá con la participación en el Campeonato de Europa. La fase de grupos del Eurovolley se disputará del 20 al 29 de agosto en Bakú (Azerbaiyán), donde España se enfrentará con las selecciones de Bélgica, Portugal, Rumanía, Países Bajos y la anfitriona Azerbaiyán. En caso de clasificar a las eliminatorias, tendrán lugar entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, con sedes en Brno (República Checa) y Estambul (Turquía).

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota valenciana : El Trofeu Diputació de Castelló 2026 tanca amb doble final en el trinquet de Vila-real. Viernes 19 de junio de 2026, en el trinquet de Vila-real, se celebrarán las finales de raspall femení (17:00 horas: Ana, Anabely Marta Muedra contra Victoria y Júlia ) y escala i corda (18:30 horas: Francés y Gimeno contra Pablo, Conillet y Monrabal II).

Polideportivo : València Colpbol Cup 2026, del viernes 19 al domingo 21 de junio de 2026. Gran torneo escolar de deporte inclusivo, mixto y cooperativo reunirá en la ciudad a equipos procedentes de toda España. València volverá a convertirse en la capital nacional del colpbol con la celebración de la séptima edición del Campeonato de España – València Colpbol Cup 2026, una cita que reunirá a equipos de toda España para disputar la fase final y el acto de clausura el domingo 21 de junio de 2026.

. Concentración del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas, los días 18 y 19 de junio en Madrid. Esta actividad, dirigida por la seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez contará con la presencia de los valencianos Héctor Acebedo (15 años), con discapacidad física que compite en la modalidad de bicicleta, y Nacho Rodrigo (19 años), con discapacidad visual y que compite en la categoría de tándem.

Baloncesto : València Xiques 3×3, sábado 20 de junio en las canchas situadas en la Plaça de l’Afició (junto al Roig Arena), desde las 10:30 horas. Una cita que reunirá a jóvenes jugadoras de categoría Cadete (jugadoras nacidas en 2010 y 2011), en una jornada diseñada para disfrutar del deporte, compartir experiencias y seguir impulsando la participación de las niñas y adolescentes en la práctica deportiva.

Motor : Segunda prueba de la Copa de Motociclismo FMCV, sábado 20 y domingo 21 de junio en el Circuit Ricardo Tormo. Consulta el calendario completo de la Deferación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana.

Rugby : Campeonato España de Rugby Sevens Femenino, sábado 20 de junio de 2026 en Villajoyosa de 10:00 a 19:00 horas, organizado por el Costa Blanca Club de Rugby. Todo el torneo se emitirá por streaming TV a través del youtube de la Federacion Española de Rugby

GPS Campeonato de España 7s femenino

Jornada 1 (20 de junio): En Villajoyosa, organizado por el Costa Blanca CR.

Jornada 2 (27 de junio): En Pozuelo, organizado por el Olímpico Pozuelo CR.

Los equipos participantes han quedado distribuidos mediante el ranking federativo de la siguiente forma:

Grupo A: CR Sant Cugat (1º), Jabatas Móstoles RC (6º) y Silicius Majadahonda (7º).

CR Sant Cugat (1º), Jabatas Móstoles RC (6º) y Silicius Majadahonda (7º). Grupo B: Rugby Turia (2º), Complutense Cisneros (5º) e Eibar RT (8º).

(2º), Complutense Cisneros (5º) e Eibar RT (8º). Grupo C: Rialta Crat A Coruña (3º), Olímpico Pozuelo (4º), Ingenieros Industriales Las Rozas (9º) y Pingüinas Rugby Burgos (10º).

Cartel del Campeonato de España Rugby Seven Femenino. / COSTA BLANCA RC

España 7s Series Masculinas

Las España 7s Series masculinas 2026 se disputarán de forma íntegra el sábado 20 de junio de 2026 en Madrid, bajo la organización del Complutense Cisneros.

Un total de 13 escuadras nacionales se batirán en duelo distribuidos en cuatro grupos, disputando las fases clasificatorias por la mañana para dar paso a las Copas de Oro, Plata y Bronce durante la tarde de esa misma jornada:

Grupo A: Silicius Majadahonda, CRC Pozuelo y Complutense Cisneros.

Silicius Majadahonda, CRC Pozuelo y Complutense Cisneros. Grupo B: Soto del Real RC, Arquitectura y Olímpico de Pozuelo.

Soto del Real RC, Arquitectura y Olímpico de Pozuelo. Grupo C: Ingenieros Industriales Las Rozas, Silicius Alcobendas y CR Alcará.

Ingenieros Industriales Las Rozas, Silicius Alcobendas y CR Alcará. Grupo D: Societe Generale Liceo Francés, Gipuzkoa Zortzen, Huesitos La Vila y Barça Rugby.

Atletismo : Ponle Freno Valencia 2026, domingo 21 de junio de 2026 desde las 08:30 horas con salida en el Paseo de La Alameda. València se suma a la carrera que apoya a las víctimas de accidentes de tráfico.

. Campeonato Iberoamericano Sub-20 de Atletismo / Lima (PER). Fecha: 19/06/26 - 21/06/26 / Jornada: M-T / Aire Libre / Internacional / Organiza: AIA

. Campeonato Autonómico Sub-23 al Aire Libre Comunidad Valenciana / Sagunto - Valencia. Fecha: 20/06/26 / Hora: 16:00 / Jornada: T / Aire Libre / Internacional / Organiza: C.A.E.Morvedre

. Campeonato Autonómico Sub-18 al Aire Libre Comunidad Valenciana / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 20/06/26 / Jornada: T / Aire Libre / Internacional / Organiza: Playas de Castellón

. Gran Premio "Ciudad de Paterna 2026" Short Track / Paterna - Valencia. Fecha: 23/06/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Carnicas Serrano

. XXIII 10k Godella Nicoboco, sábado 20 de junio de 2026 a las 19:45 horas en el Pabellón Cubierto de Godella.

Montañismo : Campeonato Autonómico de Bloque 2026, categorías U15, U17, U19 y Absoluta, sábado 20 de junio de 2026, de 07:00 a 21:30 horas, en el rocódromo Natural Climb, en C/ Dels Campaners, 6, Valencia.

Vóley-playa : 23 de junio, Torneo Mixto San Juan.

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera con cuatro jornadas de exhibiciones. El sábado 30 de mayo se celebró la primera de ellas y el sábado 13 de junio fue la segunda. El resto de fechas previstas son: 20 y 27 de junio, el 4, 11, 18 y 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas —a excepción del 27 de junio y del 11 de julio, que el espectáculo dará comienzo a las 11:30 oras— y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Ciclismo : Copa de la Comunidad Valenciana, Trofeo LBR 2, sábado 20 de junio de 2026 en Sax (Alicante), desde las 18:00 horas.

. Trofeo Orbel, sábado 20 de junio de 2026 en Almassora (Castellón) desde las 17:00 horas.

. GP Ajuntament d'Algemesí (2ª estapa Volta a La Ribera), domingo 21 de junio de 2026, desde las 09:30 horas.

. 64 º Trofeo Sant Onofre Quart de Poblet, domingo 21 de junio de 2026 desde las 10:00 horas.

Publicación de Facebook sobre el Trofeu Sant Onofre.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Benigànim, domingo 21 de junio de 2026 desde las 09:30 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo San Vicente del Raspeig, domingo 21 de junio de 2026.

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