La Comunitat de l'Esport cierra el curso con cuatro nuevos equipos en la élite

La Comunitat de l'esport, el proyecto impulsado por la Generalitat y la Fundación Trinidad Alfonso, ha cerrado el curso con el ascenso de cuatro equipos a la máxima categoría, en las disciplinas de balonmano, hockey hierba y rugby.

El CB Puerto de Sagunto ha firmado su regreso a la Liga Asobal tras dos años de lucha, el equipo femenino del Valencia Club de Hockey y el masculino del Club de Hockey Carpesa han devuelto al hockey valenciano a lo más alto un lustro después; mientras que el Rugby Turia también ha hecho historia, ya que el rugby femenino de la Comunitat tendrá un representante en Primera la próxima campaña.

Tras el descenso de 2024, el Fertiberia Puerto Sagunto había soñado con un regreso a la máxima categoría del balonmano nacional que se ha producido en un momento clave para la historia de la entidad: cumplirá 75 años en lo más alto del balonmano nacional.

El balonmano valenciano ha conseguido así un doble hito: el retorno de uno de sus ilustres a la Liga Asobal, lo que supondrá, además, la presencia de dos equipos de la Comunitat, junto al EÓN Horneo Alicante, en la máxima categoría.

Valencia Club de Hockey y Club de Hockey Carpesa firmaron una campaña histórica para el hockey hierba valenciano que con sus ascensos han provocado que la Comunitat cuente con un representante tanto en la División de Honor masculina como en categoría femenina.

En el rugby llegó el cuarto ascenso de la temporada en la Comunitat de l'Esport, después de que el Rugby Turia, uno de los proyectos colectivos de rugby femenino en Valencia, lograra subir a la máxima categoría, por lo que jugará por primera vez en la élite nacional.

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Rugby Turia. / SD

Las valencianas dominaron el curso completo en División de Honor B y, una vez en la final del play-off, cayeron ante el Barça. Su primera derrota de la temporada no hundió a un equipo que se recompuso y, días después, aprovechó la segunda oportunidad en el play-out y ante el penúltimo clasificado de la máxima categoría, el Complutense Cisneros, el Rugby Turia certificó su primer ascenso a la cima.