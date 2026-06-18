Fermín Cacho: "Quique Llopis nos va a dar grandes alegrías"

Fermín Cacho es una auténtica leyenda del atletismo español. ¿Quién no recuerda su oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992? El atleta ha estado estos días en València, con motivo de la primera edición Meeting 42K Running Valencia, y ha hablado para SUPER sobre su estado de salud y objetivos, además de analizar el atletismo valenciano, sobre todo destacando la figura de Quique Llopis, del que piensa que va a dar grandes alegrías al atletismo español: "está muy cerca de las medallas".

El campeón olímpico y referente histórico del medio fondo, está ya recuperado de las dolencias cardiacas que le llevaron a pasar por el hospital hace unos meses y sigue buscando retos y objetivos deportivos. "estoy recuperado, físicamente no estoy bien todavía, no estoy haciendo todo lo que me gustaría hacer, los objetivos que había para este año se fueron atrás, pero bueno, siempre hay que pensar tomarlo por lo bien, ¿no? Decir, se ha parado por un problema, vamos a recuperarnos bien y a ver lo que podemos hacer en el futuro. Estoy recuperándome, estoy empezando otra vez a hacer deporte, no sé si podré hacerlo al 100%, pero sí que tenemos que tener un equilibrio ahora mentalmente, porque la cabeza me va más rápido que lo que me dicen los médicos, llegar y coger ese equilibrio para ver dónde podemos llegar y a partir de ahí marcarnos objetivos", asegura Fermín.

¿Objetivos? "Volver a competir en la categoría máster. Lo tengo muy claro, si no es al 100% será al 80%, pero lo quiero hacer porque eso me da vida, eso me viene mentalmente bien, me sube la autoestima, entonces ¿por qué no intentarlo? Sé las limitaciones que voy a tener, pero tengo que vivir con ellas y jugar con ellas. Pero el atletismo es tu vida. El atletismo es mi vida, es lo que he hecho siempre, es lo que he seguido haciendo y lo que seguiré haciendo", confesiesa.

Fermín Cacho, en València para el Meeting 42K Running Valencia. / Francisco Calabuig

Sus éxitos deportivos muy presentes

Van pasando los años, pero su imagen siempre será la referenci del atletismo en esos Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Cómo ve ese momento y que todo el mundo te reconozca por eso? "Pues hombre, eso es el legado que al final el deporte ha dejado, el atletismo de cómo al final si trabajas y sueñas con ello, si eres constante y crees en lo que estás haciendo, al final se consigue en los objetivos, por lo menos luchas por conseguirlo. Al final es eso, de ilusión, ganas, trabajo y sacrificio y al final lo consigues. Y que evidentemente cada cuatro años cuando llegan los Juegos todavía se repite mucho más la imagen y que por la calle te digan lloré el día, te vimos, saltamos... se te ponen los pelos de punta y simplemente con eso te vuelven las imágenes rápidamente en la cabeza de lo que ocurrió ese día", señala, pero no fue su único éxito a nivel competitivo: "De tu trayectoria es lo más representativo, el título más importante, lo que has ganado, pero bueno, ha sido más éxito. Hay uno que nos olvidamos todos, quizá yo también el primero, que cuatro años después fui subcampeón olímpico en Atlanta. Para mí Atlanta todavía le dio mucho más valor a la medalla de Barcelona, de haber aconseguido y de que cuatro años después defender el oro y estar a punto. Los últimos cuatro centímetros se cayó El Guerrouj, yo tuve que saltar por encima, estuve a punto de caerme, pero al final son muchos recuerdos, hay muchas carreras. Evidentemente el mayor éxito es el campeón olímpico, pero hay muchas carreras, algunas en las que tampoco he ganado, pero las tienes en el corazón, las tienes de haber competido bien, de haberlo dado todo por ganar y lo único al final que tengas no ha sido darle la enhorabuena y retarlas en la próxima. Todas las carreras tienen su cosa, su punto del porqué, todo tiene un porqué, entonces hay que verlo, analizarlo y salir satisfecho. Siempre lo digo, cuando vas a una competición y sales contento de cómo has competido, te habrás conseguido mejor o peor, pero si has competido al máximo y te han ganado, lo único que tienes que hacer es darle la enhorabuena, es lo único que he conseguido".

Cómo ve el atletismo español

"Está muy fuerte y muy fuerte en pruebas, que hace 20 años o 25 o 30 años no éramos pioneros, me refiero a la velocidad. Hemos tenido buenos velocistas, pero ahora es que tenemos una muy buena velocidad y no hay que ver más que a los chicos y a las chicas del 4x400 y del 4x100, que consiguen medallas en campeonatos, que están metidas en nacionales, en Juegos Olímpicos, en Comparatos del Mundo, luchando por las medallas, consiguiendo medallas, es que eso antes lo teníamos muy difícil. Entonces, en pruebas de... que antes no éramos pioneros, nos faltaban", comenta Cacho.

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Quique Llopis

Uno de los referentes del atletismo valenciano ahora mismo es Quique Llopis, del que espera que pronto obtenta los resultados que merece: "Está en el filo de la navaja entre el cuarto puesto y el podio, pues seguramente que estando ahí va a estar mucho más cerca de conseguir un podio, una medalla que de otras cosas". "El salto del cuarto al tercero es mucho más pequeño. ¿Por qué? Pues porque estás ahí y estás entre los cuatro que están, saben, que el primero un momento dado puede ser cuarto, que el cuarto puede ser primero".