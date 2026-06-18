El 10º Congreso de Gestión del Deporte GEPACV continúa consolidando un cartel de primer nivel con la confirmación de Javier Tebas, presidente de LALIGA, como nuevo ponente para la edición que se celebrará los próximos 1 y 2 de octubre de 2026 en el Roig Arena de Valencia.

Considerado una de las figuras más relevantes e influyentes de la industria deportiva internacional, Tebas compartirá con los asistentes su visión sobre los principales retos y oportunidades que afronta el deporte profesional en un contexto marcado por la transformación digital, la globalización, la innovación y la evolución de los modelos de gestión.

Su participación refuerza la apuesta de GEPACV por reunir en Valencia a algunos de los principales líderes y expertos del sector deportivo, convirtiendo esta décima edición en una referencia.

Javier Tebas participará en el 10º Congreso de Gestión del Deporte GEPACV. / GEPACV

Otros nombres del cartel

La confirmación de Javier Tebas se suma a la participación ya anunciada de destacadas personalidades como Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español; David Ferrer, extenista profesional y Capitán del equipo español de la Copa Davis; Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven; Víctor Sendra, director general del Roig Arena; Chus Bueno, CEO de la Euroliga, entre otros.

La organización prevé reunir a cerca de 400 profesionales, directivos, técnicos, responsables públicos y empresas vinculados al ámbito deportivo, convirtiendo el Congreso en uno de los principales puntos de encuentro de la gestión deportiva en España.

Más información e inscripciones: gepacv@gepacv.org