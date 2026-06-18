DEPORTE EN VERANO
Jornada técnica para reforzar la prevención y actuación ante las olas de calor en el ámbito deportivo
La sesión se celebrará el próximo 19 de junio en el Complex Esportiu i Cultural de La Petxina y estará dirigida a responsables de instalaciones, campus y actividades deportivas
La Fundación Deportiva Municipal de València celebra este viernes 19 de junio una jornada técnica dirigida a reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante las olas de calor en el ámbito deportivo. La sesión tendrá lugar entre las 09:00 y las 11:30 horas en el Complex Esportiu i Cultural de La Petxina y estará orientada a responsables de instalaciones deportivas, coordinadores de campus, organizadores de actividades deportivas y personal técnico vinculado a la práctica deportiva en la ciudad.
La iniciativa tiene como objetivo actualizar conocimientos y compartir herramientas para afrontar los episodios de altas temperaturas, especialmente en un contexto en el que los fenómenos meteorológicos extremos tienen cada vez una mayor incidencia sobre la práctica deportiva al aire libre.
Golpe de calor
La jornada también incluirá un bloque específico dedicado al golpe de calor, en el que se abordarán sus síntomas, causas y principales factores de riesgo, así como recomendaciones prácticas para prevenir su aparición durante la actividad física. Entre las medidas preventivas destacan una correcta hidratación, la búsqueda de zonas de sombra, la protección frente a la radiación solar y la adaptación de los horarios de práctica deportiva durante los períodos de mayor exposición al calor.
Inscripción gratuita
La participación en la jornada es gratuita previa inscripción y es necesario enviar un correo a deporte@fdmvalencia.es con indicación de nombre y apellidos, DNI/NIE, cargo o función y entidad a la que pertenece.
Con esta acción formativa, la Fundación Deportiva Municipal reafirma su compromiso con la seguridad en la práctica deportiva y con la promoción de entornos saludables para la ciudadanía, facilita que instalaciones, clubes y organizadores dispongan de herramientas actualizadas para actuar con rapidez y eficacia ante situaciones derivadas de las altas temperaturas.
- Guido toma nota de los tres primeros fichajes 'apuesta' del Valencia CF
- El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra
- Valencia CF | La hora de los fichajes 'clave'
- Largie Ramazani aterriza en el país de sus padres, Burundi, que pretende ficharlo para la selección nacional
- Kempes: 'Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía
- Oficial: Se resuelve el futuro de Pablo Hernández
- Luz verde del Ayuntamiento a Atitlan para su proyecto en el terciario del Nou Mestalla
- Nuevo equipo para Iker Muniain