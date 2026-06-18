Quique Llopis vuelve al tartán

Convertido ya en una figura internacional, Quique Llopis Doménech (Valencia, 25 años) vuelve a competir este viernes 19 de junio en la Diamond League de Doha. “Doha debería de ser, así lo espero, el momento de la temporada en el que ya estemos en condiciones de competir mejor y de lograr marcas más interesantes que las conseguidas hasta la fecha. Venimos de una fase de mucha carga física. Ahora, ya hemos rebajado esa exigencia. Por ello, mi optimismo y mi convicción de que en Doha ya estemos en mejores niveles, tanto de rendimiento como de cronos” , comenta el deportista en declaraciones al Proyecto FER.

Hasta la fecha, Llopis ha afrontado tres pruebas en este aire libre de 2026. En su primera prueba, el pasado 16 de mayo en Shanghái, cubrió los 110m vallas en 13 segundos y 43 centésimas. Una semana después, el 23 de mayo, volvió a competir en China (en este caso, en la ciudad de Xiamen) y detuvo el crono en 13:36. Por último, el pasado 4 de junio, firmó en Roma una magnífica tercera plaza (por detrás de Trey Cunningham y Orlando Bennet) con un registro de 13:32; es decir, marca de la temporada.

Calendario tras Doha

Tras la cita de Doha, a Quique Llopis le espera la Diamond League de París, el 28 de junio; la prestigiosa Reunión Internacional de Madrid, el 16 de julio; la Diamond League de Londres, el 18 de julio; y el fin de semana del 25-26 de julio, el Campeonato de España, en Málaga, último evento antes del Campeonato de Europa, previsto en Birmingham entre el 10 y el 16 de agosto. "Esta temporada de aire libre está repleta de alicientes y de competiciones apasionantes, pero, sin duda, el principal objetivo de este curso es proclamarme campeón de Europa en Birmingham. Sinceramente, si todo va bien y estoy a mi máximo nivel, es un objetivo alcanzable", comentó Quique Llopis, que obtuvo la medalla de plata en el último Europeo al aire libre, el celebrado en Roma en 2024. En aquel momento, sólo le superó el italiano Lorenzo Simonelli.

A por el récord de España de los 110m vallas

El deportista de Bellreguard espera esta nueva temporada de aire libre alcanzar el récord de España de los 110m vallas, registro propiedad de Orlando Ortega, con 13:04, desde el año 2026. Hasta el momento, la plusmarca personal de Quique Llopis está cifrada en 13:09, crono conseguido en el Nacional de 2024, en La Nucía. El pasado año, y también en el Campeonato de España, en Tarragona, Llopis fue capaz de parar el reloj en 12:98. Es decir, por primera vez fue capaz de correr los 110m vallas por debajo de los 13 segundos. Para su desgracia, esa espectacular marca no fue homologada por un ligerísimo exceso de viento.

"Sé que para rebajar el 13:04 de Orlando Ortega y hacer récord de España son palabras mayores. Es un reto complejísimo, pero, con una carrera casi perfecta, puedo lograrlo. En aire libre, todavía no me ha salido una prueba impecable. Aún tengo margen de mejora”, comenta Llopis, que siempre ha mostrado su preferencia por los 110m vallas: «Cuando empiezo a disfrutar en los 60m vallas, la carrera se ha acabado. La sensación de saber que tienes metros por delante para correr y disfrutar sólo la tengo en los 110 metros", dijo el deportista FER.