Recorrido y cortes de tráfico por la Carrera Ponle Freno Valencia

València será el próximo escenario del Circuito de Carreras 'Ponle Freno', organizado por Atresmedia y la Fundación AXA en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, que tendrá lugar este domingo 21 de junio.

Recorrido

La carrera, con dos modalidades (5K y 10K), arrancará a las 8:30 horas y recorrerá vías como el paseo de l’Albereda, la plaza de Europa, la avenida de França, la calle del Pintor Maella, Pare Tomàs de Montañana y el Pont de Montolivet. En el caso de la modalidad 10K el recorrido se completará por el interior de los Jardines del Túria.

Recorrido de la Carrera Ponle Freno Valencia. / AYTO. DE VALENCIA

Una vez finalizadas las carreras de 5K y 10K, tendrán lugar carreras infantiles, con distancias adaptadas a las edades de los participantes (de 11 a 14 años; de 6 a 10 años y hasta 5 años).

Como en todas las carreras de Ponle Freno, los fondos se destinarán a proyectos de sensibilización y prevención o en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico.

Cortes de tráfico

El montaje de la zona de salida y meta, en el paseo de L’Albereda -entre la plaza de las Falleres Majors y la plaza de Europa- empezará el sábado a las 15:00 horas con posibles cortes parciales. Los posibles cortes en dirección al centro de la ciudad se iniciarán el sábado a las 22:00 horas y en dirección hacia el mar, el mismo domingo a las 7:30 horas.

El corte de la Alameda, entre la plaza de las Falleras Mayores y plaza de Europa, se mantendrá de 7:30 (desde las 22:00 horas del sábado sentido centro ciudad) a 13:30 horas.

Restricciones al estacionamiento

Desde el sábado 20, a las 14:00 horas, y hasta el domingo 21, a las 14:00 horas, está prohibido estacionar en L’Albereda en dirección al centro de la ciudad, entre la plaza de las Falleres Majors y la plaza de Europa, mientras que en sentido contrario estará prohibido desde las 23:00 horas del sábado.

Información EMT València

Con motivo de la celebración de la carrera, la EMT ha planificado desvíos de las líneas 19, 35, 40 y 94. Las nuevas rutas planificadas podrán consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la app y en redes sociales.