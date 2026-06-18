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ATLETISMO

Recorrido y cortes de tráfico por la Carrera Ponle Freno Valencia

La carrera, con dos modalidades, 5K y 10K, se disputará este domingo 21 de junio de 8:30 a 9:45 horas

La carrera, una 5K y una 10K, tendrá lugar este domingo 21 de junio, de 8:30 a 9:45 horas y recorrerá el distrito de Camins al Grau.

La carrera, una 5K y una 10K, tendrá lugar este domingo 21 de junio, de 8:30 a 9:45 horas y recorrerá el distrito de Camins al Grau. / FDM VALENCIA

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Lidia Martínez

Lidia Martínez

Valencia

València será el próximo escenario del Circuito de Carreras 'Ponle Freno', organizado por Atresmedia y la Fundación AXA en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, que tendrá lugar este domingo 21 de junio.

Recorrido

La carrera, con dos modalidades (5K y 10K), arrancará a las 8:30 horas y recorrerá vías como el paseo de l’Albereda, la plaza de Europa, la avenida de França, la calle del Pintor Maella, Pare Tomàs de Montañana y el Pont de Montolivet. En el caso de la modalidad 10K el recorrido se completará por el interior de los Jardines del Túria.

Recorrido de la Carrera Ponle Freno Valencia.

Recorrido de la Carrera Ponle Freno Valencia. / AYTO. DE VALENCIA

Una vez finalizadas las carreras de 5K y 10K, tendrán lugar carreras infantiles, con distancias adaptadas a las edades de los participantes (de 11 a 14 años; de 6 a 10 años y hasta 5 años).

Como en todas las carreras de Ponle Freno, los fondos se destinarán a proyectos de sensibilización y prevención o en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico.

Cortes de tráfico

El montaje de la zona de salida y meta, en el paseo de L’Albereda -entre la plaza de las Falleres Majors y la plaza de Europa- empezará el sábado a las 15:00 horas con posibles cortes parciales. Los posibles cortes en dirección al centro de la ciudad se iniciarán el sábado a las 22:00 horas y en dirección hacia el mar, el mismo domingo a las 7:30 horas.

El corte de la Alameda, entre la plaza de las Falleras Mayores y plaza de Europa, se mantendrá de 7:30 (desde las 22:00 horas del sábado sentido centro ciudad) a 13:30 horas.

Restricciones al estacionamiento

Desde el sábado 20, a las 14:00 horas, y hasta el domingo 21, a las 14:00 horas, está prohibido estacionar en L’Albereda en dirección al centro de la ciudad, entre la plaza de las Falleres Majors y la plaza de Europa, mientras que en sentido contrario estará prohibido desde las 23:00 horas del sábado.

Noticias relacionadas y más

Información EMT València

Con motivo de la celebración de la carrera, la EMT ha planificado desvíos de las líneas 19, 35, 40 y 94. Las nuevas rutas planificadas podrán consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la app y en redes sociales.

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