Tres deportistas de La Nucía conquistan el Autonómico de Salvamento y Socorrismo

Los nadadores nucieros brillaron con luz propia en el Campeonato Autonómico de Salvamento y Socorrismo de Playa Absoluto y Máster 2026, celebrado en el Campello. Los nucieros Carola Palma Pérez, Pedro Palma Díaz y Miguel Bou Bernabéu subieron a lo más alto del podio logrando varios “oros” y varios campeonatos autonómicos. Ahora los tres nadadores prepararán el Nacional de Salvamento y Socorrismo 2026, que será en Santoña en septiembre.

Tercer autonómico para Carola

La nuciera Carola Palma Pérez se proclamó campeona autonómica de rescate con tabla por tercer año consecutivo en la categoría Juvenil en El Campello. La nadadora nuciera también consiguió una meritoria novena posición en la prueba de carrera con tabla Absoluta siendo Juvenil de segundo año.

Oro máster

En este mismo campeonato debutó el nuciero Pedro Palma Díaz, en la categoría Máster proclamándose campeón autonómico de sprint, campeón autonómico de relevo sprint y subcampeón en la prueba de banderas, sumando un oro y una plata en total.

Bou: campeón Absoluto

Miguel Bou Bernabéu también debutó en el Autonómico de Salvamento y Socorrismo, de la mejor forma posible. El nadador nuciero se proclamó campeón absoluto en “Nadar Surf Absoluta” y campeón en relevos “Ocean”, sumando dos “oros” en su estreno en estas nuevas disciplinas de natación.

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Miguel Bou derrotó a nadadores más expertos como 2º Aitor Rengel y 3º Mathis Raynaud (campeón de España) y que han formado parte de la Selección Española.