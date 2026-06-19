Insaf Bentama, karateka de la Universitat de València, campeona del mundo

La karateka de la Universitat de València Insaf Bentama se ha proclamado campeona del mundo universitaria tras conseguir la medalla de oro en kumite femenino -55 kg en el Campeonato del Mundo Universitario de Deportes de Combate celebrado del 8 al 13 de junio en Brasilia. Además, la estudiante ha sumado una medalla de plata en la modalidad de kumite por equipos femenino, completando así una actuación excelente.

El equipo español, medalla de plata en la modalidad de kumite por equipos femenino. / FKCV

La karateka valenciana firmó una actuación sobresaliente a lo largo de todo el campeonato, confirmando una vez más su condición como una de las grandes referencias internacionales del karate español.

Bentama, alumna del grado en International Business en la Facultat d’Economia de la UV, vuelve a Valencia con dos medallas tras un campeonato brillante. En la final individual, se impuso a la representante de Irán, Fatemeh Yousefi Dehnavi, poniendo el broche de oro a una competición impecable.

La deportista ya había demostrado su gran nivel en los campeonatos nacionales universitarios disputados recientemente en Andalucía. Así, el pasado mes de abril, en Granada, consiguió también la medalla de oro en kumite Sénior femenino. En aquella competición, la Universitat de València sumó un total de tres medallas, todas en categoría femenina, que le permitieron situarse como la tercera mejor universidad de España en esta disciplina.

Trabajo de la mano de Rubén Rubio

Detrás de este éxito se encuentra también una historia de trabajo, constancia y confianza construida durante años. Insaf desarrolla gran parte de su preparación deportiva en el Club Karate Kenkyo, donde entrena diariamente bajo la dirección de Rubén Rubio, presidente de la entidad y uno de los técnicos de referencia del karate nacional.

Precisamente, Rubén Rubio formó parte del equipo técnico de la selección española desplazado a Brasilia, viviendo desde el área técnica los éxitos de una deportista con la que comparte años de entrenamiento, evolución y crecimiento deportivo. Una circunstancia que pone en valor el trabajo desarrollado desde los clubes de la Comunitat Valenciana y la importancia de los proyectos deportivos construidos a largo plazo.

España lideró el medallero

La representación valenciana contribuyó de forma destacada al extraordinario resultado colectivo conseguido por España, que finalizó como primera clasificada del medallero general del Campeonato del Mundo Universitario tras conquistar un total de once medallas: seis oros, dos platas y tres bronces.

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Más allá de los resultados deportivos, la delegación española destacó por el gran ambiente de equipo vivido durante toda la competición. Deportistas y técnicos compartieron cada combate y cada kata como una auténtica familia deportiva, demostrando que el compañerismo, la unión y el compromiso colectivo son valores fundamentales para alcanzar el éxito al más alto nivel internacional.