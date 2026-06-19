Quique Llopis logra su mejor marca de la temporada en Doha
El atleta valenciano termina cuarto en la prueba de la Diamond League en la que su compatriota Asier Martínez logra la segunda plaza
EFE
El valenciano Quique Llopis ha finalizado cuarto en la carrera de los 110 metros vallas de la Diamond League en Doha. El atleta del Proyecto FER ha logrado la mejor marca del año. El navarro Asier Martínez finalizó segundo.
Quique Llopis fue cuarto con 13.31, su mejor marca de la temporada, una centésima mejor que los 13.32 que hizo el pasado 4 de junio en Roma.
Asier Martínez realizó en Doha con 13.27 la mejor marca de la temporada en su sexta carrera al aire libre de 110 metros vallas. El navarro se quedó a solo cuatro centésimas del vigente campeón mundial y de la Liga Diamante, Cordell Tinch, que celebró su primer triunfo del circuito este curso.
Su compatriota Jamal Britt, que le ganó cómodamente en Keqiao y Xiamen y en Los Ángeles la pasada semana, no rindió al nivel esperado y concluyó octavo con 13.85.
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