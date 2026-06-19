La Selección Valenciana Femenina de golf entra en la historia con su tercer Nacional consecutivo

El equipo de la FGVV encadena tres títulos nacionales y confirma el liderazgo valenciano en el golf femenino español.

Hay victorias importantes y hay victorias que marcan una época. La lograda por la Selección Valenciana Absoluta Femenina en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas 2026 pertenece a esta segunda categoría.

El equipo de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana se ha proclamado campeón de España por tercer año consecutivo tras derrotar a Cataluña, anfitriona del torneo, por un contundente 6,5-2,5 en la gran final disputada en Infinitum Golf (Tarragona) tras cinco días de competición. Un éxito extraordinario que confirma el dominio valenciano en el golf femenino nacional y sitúa a esta generación de jugadoras entre las más brillantes de la historia de la competición.

Ganar un Campeonato de España es difícil. Revalidarlo es todavía más complicado. Hacerlo tres años seguidos es, sencillamente, excepcional.

Publicación de la Dinastía valenciana en Facebook.

Protagonistas de la gesta

La selección valenciana, formada por Martina Navarro, Clara Usó, Julia Ballester, Cloe Amión, Balma Dávalos y Lucía Valderrama, bajo la dirección del capitán Francisco Jiménez y del técnico federativo Francisco Pintor, ha protagonizado una actuación impecable de principio a fin, dominando el campeonato desde la fase clasificatoria hasta la gran final.

Las valencianas concluyeron en primera posición la fase Stroke Play tras las dos jornadas iniciales y posteriormente fueron superando obstáculos con autoridad. Primero eliminaron a La Rioja en cuartos de final, después al siempre competitivo País Vasco en semifinales y finalmente doblegaron a Cataluña en su propia casa para levantar de nuevo el trofeo.

Final

La final reflejó a la perfección la fortaleza colectiva del equipo. En los foursomes matinales, las victorias de las parejas formadas por Cloe Amión y Julia Ballester, y Balma Dávalos y Martina Navarro, permitieron cerrar la mañana con ventaja de 2-1. Por la tarde, la selección valenciana terminó de imponer su ley en los individuales gracias a los triunfos de Cloe Amión, Lucía Valderrama, Clara Usó y Julia Ballester, mientras que Balma Dávalos sumó medio punto tras empatar su encuentro. El resultado final de 6,5-2,5 ante Cataluña no dejó lugar a dudas sobre quién ha sido el mejor equipo del campeonato.

El tercer puesto del campeonato fue para el País Vasco, que se impuso a Andalucía por 3,5-1,5.

Años de trabajo

Más allá del título, este triunfo representa la culminación de un proyecto deportivo ejemplar. La hegemonía valenciana en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de años de trabajo, planificación y apuesta decidida por el desarrollo del golf femenino desde la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana con su presidente Juan Pintor a la cabeza y Andrés Caballer como director deportivo.

La aparición constante de nuevas jugadoras de alto nivel, la consolidación de una cantera de referencia y el trabajo coordinado entre federación, clubes, técnicos y familias han convertido a la Comunitat Valenciana en una potencia nacional. Este tercer título consecutivo es el mejor aval posible para un modelo que está dando resultados extraordinarios y que sitúa al golf valenciano femenino como una referencia para el resto de España.

Las seis jugadoras que han formado parte del equipo campeón han demostrado talento, carácter y una competitividad extraordinaria, pero este éxito trasciende a una generación concreta. Es el reflejo de un trabajo colectivo que lleva años construyendo el presente y el futuro del golf femenino valenciano.

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Tres campeonatos de España consecutivos. Tres años dominando el panorama nacional. Una gesta al alcance de muy pocos equipos y un nuevo capítulo dorado para el deporte de la Comunitat Valenciana.