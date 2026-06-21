Gaethje 'golpea' de nuevo a Ilia Topuria: "No merece una revancha"

El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje del pasado 15 de junio, nos dejó una de las grandes sorpresas en los últimos años de las artes marciales mixtas. El estadounidense arroyó a Ilia Topuria y le despojo de su cinturón de campeón, una pelea con secuelas brutales para el hispano georgiano, que acabo el combate con el tabique nasal y los dos huesos orbitales rotos.

Pese a la dura derrota, Ilia Topuria no ha dejado tiempo para el lamento y ya está enfocado en volver a pelear contra Justin Gaethje, una mentalidad que define a la perfección al luchador hispano georgiano. "Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de termina. Tendremos nuestra revancha", declara Ilia Topuria vía Instagram.

Estado físico actual de Ilia Topuria tras la UFC 250 Freedom en la Casa Blanca. / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

¿Habrá revancha?

"(Topuria) no merece una revancha. Se rindió en el taburete, lo frené 2 veces, ¿qué más tengo que hacer?", afirma Gaethje. Parece que una revancha a corto plazo es inviable, a corto plazo, ¿qué alternativas tiene Ilia Topuria?. El propio Justin le marca una posible hoja de ruta a Ilia: "Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo", sentencia Justin.

Lo cierto es que Paddy Pimblett e Ilia Topuria "se tienen ganas", ambos luchadores han protagonizado episodioss polémicos entre sí, todo emepzó con un desafortunado comentario de Paddy en Twitter: "Los georgianos son estúpidos, no me extraña que Rusia aterrorizase vuestras vidas", escribía Pimblett, comentario que no paso desapercibido para Ilia.

En 2022 la rivalidad entre ambos casi llega a las manos fuera del octágono, fue en el Hotel Hilton de Londres, Paddy hizo amago de ir a saludar a Ilia en tono jocoso y Topuria le lanzo una botella de agua y un puñetazo que no impactó en el luchador de Liverpool, antes de que fuesen separados.

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Bajo estos precedentes, una pelea entre Topuria y Paddy podría ser un gran evento para la UFC y hoy en día está más cerca que nunca de realizarse.