El Club Gimnasia Estética Paiporta, Premio Iberdrola Supera Base, inaugura sus instalaciones afectadas por la dana

El Club Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta ha inaugurado sus nuevas instalaciones gracias a su proyecto ‘Sin techo, pero con alas: empoderando a las futuras campeonas’ que obtuvo el Premio Iberdrola Supera Base, dotado con 50.000 euros por unir a familias, entrenadoras y alumnas en torno a esta disciplina tras perder sus instalaciones por la dana.

El proyecto galardonado y que ya ha visto la luz consistía en el alquiler una nave adecuada para la práctica deportiva y su acondicionamiento con los elementos esenciales para que las deportistas entrenen con seguridad: suelo técnico, iluminación, aseos, medidas de seguridad, entradas accesibles, etc.

Para Ana Araes, presidenta del club, “este proyecto ha representado todo para nosotras ya que por fin hemos podido inaugurar nuestro club, nuestro sitio seguro, nuestra casa deportiva por lo que estamos muy emocionadas y agradecidas a Iberdrola por el premio que nos ha permitido poder llevarlo a cabo”.

Por su parte Ibán Molina, delegado Institucional de Iberdrola en la C. Valenciana, ha destacado: "La resiliencia de las integrantes del club, que han sido capaces de superar todo lo vivido tras la dana, que les destrozó las instalaciones, y ahora vuelven a ser felices haciendo lo que les gusta y creciendo como deportistas y como personas gracias al apoyo de la compañía”.

IBERDROLA

Los Premios Iberdrola Supera reconocen e impulsan los proyectos que mejor promueven la igualdad a través del deporte en España. Desde su creación, en 2020, se han recibido más de 5.000 candidaturas.

Cada categoría cuenta con una dotación de 50.000 euros, lo que supone un total de 400.000 euros, para impulsar y ampliar los objetivos de las iniciativas premiadas en las categorías de: Salud y Bienestar, Veteranas, Base, Competición, Social, Inclusión, Difusión e Impulso Rural.

Club Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta, Premio Iberdrola Supera Base. / IBERDROLA

Iberdrola, pionera en la apuesta por la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres en España. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para su preparación y participación en competiciones de máximo nivel.

Además, Iberdrola, a través de su Fundación en España y en colaboración con el Comité Paralímpico Español, concede becas de formación universitaria y de posgrado a deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP, facilitando así su capacitación profesional y su futura integración laboral tras la retirada deportiva.

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La compañía es, asimismo, una de las entidades colaboradoras del programa Universo Mujer, una iniciativa integral orientada al desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad a través de los valores del deporte.