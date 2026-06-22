España logra en Canadá su primera victoria en un Gran Premio de Rolex SailGP

Cinco finales han tenido que disputar Los Gallos para alzarse con la ansiada victoria en un Gran Premio de Rolex SailGP. Pero, después de lo vivido esta tarde en aguas canadienses, podemos decir que ha merecido la pena. España cuajón un segundo día de carreras espectacular en Halifax, dejando algunos momentos para su historia en la competición de catamaranes voladores.

En la primera carrera de flota del día, los de Diego Botín lograron una crucial victoria tras una salida brutal. El F50 Victoria se la jugó al todo o nada con una maniobra de locura, después de entrar por detrás en el cajón de presalida: poco antes de la línea roja, Los Gallos cruzaron el barco para meterse en el único hueco que había entre Australia y Francia, poniéndose en cabeza. Y ya no soltaron la posición en toda la manga.

Tras esos cinco puntos de oro, España se situó por delante de Nueva Zelanda, llegando a la última carrera de flota del fin de semana con la obligación de terminar por delante de los kiwis para meterse en la ansiada final. No lo tuvieron nada fácil los nuestros, que salieron algo tarde y tuvieron que volar a contracorriente para pegarse al F50 neozelandés. Con el espíritu de Rocky —o de Topuria si lo prefieren—, Los Gallos aguantaron y pelearon para llegar a la última boya justo por detrás de Peter Burling. Pero no todo quedó ahí. El neozelandés tiró de recursos y experiencia para tratar de retrasar la llegada del Spain SailGP Team y conseguir que los daneses lo adelantaran. Ese punto les hubiera metido en la final. España volvió a encajar el golpe y peleó hasta el último metro: literal. La foto finish confirmó que el equipo español estaría en su quinta final consecutiva del año.

La final del Gran Premio de Canadá fue tan intensa como las dos carreras anteriores. Y como si lo vivido antes hubiese llevado en volandas a los españoles, Los Gallos ofrecieron lo mejor de sí mismos para volver a salir primeros y aguantar los continuos ataques de Suiza, Australia y Suecia. Los suecos no dieron su brazo a torcer hasta la última boya, después de llegar igualados con los nuestros en la anterior. Un impecable último largo de los españoles permitió a los de Diego Botín superar a los nórdicos en esa última marca y llegar por delante a la meta. Qué manera de ganar.

Resultados de las carreras del fin de semana. / Rolex SailGP

Clasificación y próximas citas

Tras la victoria de este fin de semana, España suma diez puntos en el Rolex SailGP Championship y escala a la segunda posición, superando a Estados Unidos y Gran Bretaña. Vamos Gallos.

Clasificación general. / Rolex SailGP Championship

El próximo Gran Premio del Rolex SailGP Championship se disputará los próximos días 25 y 26 de julio en Portsmouth. Será el octavo evento de esta temporada, de manera que ya solo restarán dos para Valencia (5 y 6 de septiembre).