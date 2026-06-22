Ramón González disputará su segunda temporada en la Superliga Masculina con el Servigroup Benidorm

El Servigroup Benidorm ha alcanzado un acuerdo para la renovación del colocador Ramón González, que continuará una temporada más formando parte de la plantilla que competirá en la Superliga Masculina 2026/2027.

La continuidad del joven jugador benidormense supone una gran noticia para la entidad, que sigue apostando firmemente por el talento formado en su cantera y por aquellos jugadores que representan la identidad y los valores del club.

Ramón González, de tan solo 20 años, afrontará su quinta temporada en el primer equipo después de protagonizar una constante evolución desde su incorporación a la dinámica sénior. Formado íntegramente en las categorías inferiores del Club Voleibol Playas de Benidorm, se ha convertido en uno de los mejores ejemplos del trabajo realizado desde la base y del camino que pueden recorrer los jugadores de la cantera hasta alcanzar la élite del voleibol nacional.

Ramon Gonzalez. / NoemieSecoFotografia

Durante la pasada temporada continuó acumulando experiencia en la Superliga Masculina y demostró su crecimiento deportivo cada vez que el equipo requirió de sus servicios. Especialmente destacada fue su actuación en la histórica victoria lograda en el Polideportivo Nou Moles ante Conqueridor Valencia (2-3), donde asumió la dirección del juego tras la ausencia por lesión del capitán Sergio Ramírez. En un escenario de máxima exigencia y frente a uno de los equipos más competitivos de la categoría, el joven colocador respondió con personalidad, madurez y una notable capacidad para dirigir al equipo, confirmando su progresión y su preparación para asumir mayores responsabilidades esta temporada.

Su progresión técnica y táctica, junto a su compromiso diario y su predisposición para seguir aprendiendo, han sido aspectos especialmente valorados tanto por el cuerpo técnico como por la dirección deportiva del club.

Apuesta de futuro

La renovación de Ramón González representa también una apuesta de futuro para el Servigroup Benidorm, que seguirá contando con un jugador llamado a tener cada vez más protagonismo dentro de la estructura deportiva de la entidad.

Con su continuidad, el conjunto dirigido por Matías Guidolin mantiene una pieza importante dentro de la rotación de colocadores y refuerza su compromiso con el desarrollo de jugadores de la casa en una competición tan exigente como la Superliga Masculina.

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El club considera que la trayectoria de Ramón González es un ejemplo para toda la cantera benidormense y confía en que continúe creciendo y aportando al equipo durante las próximas temporadas.