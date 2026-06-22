Resultados del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Final por el título de Liga, Valencia Basket 112-113 Barça. La tormenta de triples blaugrana roba el primer punto de la final del Roig Arena.

Valencia Basket 102-75 Barça. El ciclón taronja quiere la Liga.

Barça - Valencia Basket, lunes 22 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Palau Blaugrana. Barça - Valencia Basket, miércoles 24 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Palau Blaugrana y el quinto, si fuera necesario, Valencia Basket - Barça, sábado 27 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena.

Horarios de todos los partidos de la final de Liga Endesa entre Valencia Basket y FC Barcelona.

Cuadro de los play-offs.

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche),

Guerreras Júnior : Del 24 de junio al 5 de julio afrontan el Campeonato del Mundo China 2026 a las órdenes de Joaquín Rocamora, con siete jugadoras valencianas: Udane Bernabé (AtticGo Elche), Teresa Antón (AtticGo Elche), Martina Català (Balonmano Morvedre), Lucía Julve (Balonmano Morvedre), Sara Palanqués (Balonmano Morvedre), Lidia Trinidad Bomaba (AtticGo Elche) y Paula Lluch (Elda Prestigio) y una en equipos de la Comunitat Valenciana, Eva María Pérez ( Atticgo Elche). Dentro del cuerpo técnico también hay representación de la #Comunitatdelhandbol con Joaquín Rocamora como seleccionador, Verónica Cuadrado como entrenadora, David Díez como médico y María Navarro como fisioterapeuta.

Partidos de las Guerreras Júnior:

24/6 11:45 horas – España - Argentina

25/6 11:45 horas – Turquía - España

27/6 14:00 horas – Korea - España

Guerreras Promesas : European Open 2026, que se celebrará en Gotemburgo (Suecia) entre el 28 de junio y el 4 de julio. España competirá en el Grupo B del European Open junto a Países Bajos, Serbia, Islas Feroe y Georgia. Dentro de esta lista de convocadas se encuentra la jugadora del Elda Prestigio Cristina Martínez

Guerreras de la Arena : Campeonato del Mundo Croacia 2026, del 23 al 28 de junio en Zagreb. España competirá contra Islas Cook, Puerto Rico y Croacia, con el objetivo de pelear por las medallas. En la convocatoria, la jugadora de Torrevieja Paula Quiles (Club BM Pozuelo de Calatrava), Jimena Laguna (Club Balonmano Elche).

Hispanos de la Arena : Campeonato del Mundo Croacia 2026, que se celebrará del 23 al 28 de junio en Zagreb ante Irán, Estados Unidos y Portugal.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Así van los play-offs por el título.

El título de la OK Liga Masculina 2025/2026 se decidirá en un quinto y definitivo partido entre el Deportivo Liceo y el Igualada Rigat HC. El Igualada Rigat volvió a imponerse al Hockey Club Liceo por 4-2 en el cuarto encuentro de la final y forzó el quinto y definitivo partido, que decidirá el campeón de la OK Liga. Cuando parecía al borde del precipicio tras las contundentes derrotas sufridas en A Coruña, que habían dejado al Liceo a una sola victoria de su noveno título liguero, el conjunto arlequinado ha sido capaz de darle la vuelta al guion de la serie.

Ahora, el desenlace se trasladará de nuevo al Palacio de los Deportes de Riazor, donde el próximo martes (20:30 horas) ambos equipos se jugarán el título a una sola carta.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Así van los playoff por el título

Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida serán los protagonistas de la Final de los play-offs por el título de Liga en Primera División. Azulgranas y charcuteros se verán las caras en un apasionante duelo al mejor de cinco asaltos en los que se prevén espectáculo, goles y emoción hasta el final.

El Barça parte con el factor cancha a favor. De esta forma, el primer encuentro de la serie se disputó en el Palau Blaugrana este martes 16 de junio (5-5 y 3-2 en los penaltis). Dos días después, el jueves 18 de junio (6-1), el feudo azulgrana volvió a engalanarse para enfrentar nuevamente a Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida con el segundo punto de la serie en juego. El francés es el gran héroe de la nave del Barça con cuatro goles para imponerse nuevamente al conjunto charcutero (6-1). La serie final se traslada hasta Murcia este martes para que ElPozo Murcia intente lograr una machada y remontar el 2-0 que, de momento, campea en la eliminatoria con claro color catalán. El tercer partido se disputará el martes 23 de junio a las 19:30 horas y el cuarto, el jueves 25 de junio (19:30 horas) respectivamente.

En caso de ser necesario, el quinto y definitivo encuentro se disputaría el domingo 28 de junio (12:00 horas) en el Palau Blaugrana. Cabe destacar que la fecha y hora del quinto encuentro podría sufrir modificaciones.

Segunda División : Play-off de ascenso: Final. La Segunda División extiende un partido más la conclusión de su temporada porque así lo quiso el Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles en el segundo encuentro de la fase final por el ascenso a la máxima categoría ante el Wanapix.

Segunda División B Masculina : Así quedaron los play-offs de ascenso a la categoría de plata.

Voleibol

Liga Europea : La selección masculina disputó un torneo en Tbilisi (Georgia), con partidos frente a Georgia (victoria española por 3-0) y República Checa (España perdió 3-1).

Los linces concluyen su andadura en la fase de liguilla de la Liga Europea. Cuatro victorias (tres 3-0 y una 3-1) y dos derrotas (una 3-2 y otra 3-1) avalan un período de altísimo nivel en el que los chicos han demostrado su saber hacer en los momentos buenos y malos. Las matemáticas le deljaron fuera de la Final Four, pero los resultados obtenidos dejan la puerta abierta a un buen desempeño en los próximos Juegos Mediterráneos de agosto en Taranto, Italia.

La selección femenina disputó el torneo en Kópavogur (Islandia), con Finlandia (cayeron las españolas por 0-3) e Islandia (España ganó 0-3) como rivales. La Selección Española femenina puso el broche a su participación en la Liga Europea 2026 con una gran victoria por 0-3 frente a las anfitrionas islandesas. El conjunto dirigido por Pascual Saurín se despidió de la competición con un balance de cinco victorias en seis encuentros.

Ahora, el equipo afronta la preparación de la fase final, con semifinales previstas entre finales de junio y principios de julio, y las finales programadas entre el 8 y el 12 de julio.

El verano concluirá con la participación en el Campeonato de Europa. La fase de grupos del Eurovolley se disputará del 20 al 29 de agosto en Bakú (Azerbaiyán), donde España se enfrentará con las selecciones de Bélgica, Portugal, Rumanía, Países Bajos y la anfitriona Azerbaiyán. En caso de clasificar a las eliminatorias, tendrán lugar entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, con sedes en Brno (República Checa) y Estambul (Turquía).

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