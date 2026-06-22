Estos son los ganadores de la segunda edición de 'Comparte Maratón Valencia - Clubes'

El programa 'Comparte Maratón Valencia - Clubes', impulsado por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, a través de la Sociedad Deportiva Correcaminos, organizadora de la prueba, ya conoce a las tres escuelas ganadoras en su edición de 2026.

De los proyectos presentados, el CA Safor Teika ha sido el club que ha conseguido una mayor puntuación y se lleva por tanto una ayuda de 12.000 euros. En segundo lugar ha quedado el CD Metaesport, que obtendrá 8000 euros, y el tercer lugar ha sido para el CAVA Ontinyent, que recibirá 5000 euros.

Para Juan Manuel Botella, director general del Maratón Valencia, "las escuelas son la parte más preciosa y delicada de cualquier deporte. Son literalmente futuro, pero la experiencia demuestra que, a veces, trabajan con limitaciones presupuestarias y falta de medios. En el Maratón Valencia queremos contribuir a romper esa dinámica, poniendo nuestro granito de arena para mejorar la situación. Ya hemos llegado a siete escuelas en dos años, y animamos a todos los clubes de la provincia de Valencia que aún no han ganado a presentarse en 2027, porque habrá oportunidades para otros tres nuevos equipos".

¿Qué es el programa 'Comparte Maratón Valencia - Clubes'?

El programa 'Comparte Maratón Valencia - Clubes' tiene como objetivo fomentar el atletismo base de la provincia de Valencia a través de ayudas económicas directas para las escuelas. Con este programa, la SD Correcaminos pretende que la celebración del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich revierta como fuente de apoyo para los atletas más jóvenes y que estos dispongan de mayores medios humanos y técnicos en las categorías de promoción (Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-20).

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El presupuesto para sufragar la iniciativa parte directamente de los fondos destinados por el Maratón Valencia al proyecto Comparte Maratón Valencia que, para 2026, cuenta con cerca de un millón de euros. Encontrarás más información respecto al programa Comparte Maratón Valencia en este enlace.