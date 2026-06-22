Valencia, preparada para los Gay Games 2026: deportes, sedes y programa

El sábado echan a rodar los Gay Games Valencia 2026. El Estadi Ciutat de València alberga el 27 de junio la ceremonia inaugural de unos juegos que celebran el deporte y la cultura con un enfoque en las identidades LGTBIAQ+. Hasta el 4 de julio se celebra en la capital del Turia y alrededores este evento deportivo y cultural, que se celebra cada cuatro años, como oportunidad de vivir la diversidad, la inclusión y el respeto a través del deporte. Una competición que pisa por primera vez suelo español y que reunirá a más de 10.000 participantes de más de 80 nacionalidades, repartidos en 39 disciplinas diferentes.

Deportes y sedes

Fútbol, voleibol, waterpolo, bolos, baloncesto, tenis, natación, hockey, powerlifting, cheerleading y lucha grecorromana fueron los deportes que primero agotaron las plazas ofrecidas desde la organización.

Los partidos de fútbol (equipos de 11 o de 7 personas) se jugarán en su mayoría en los campos repartidos por el cauce del Turia, además de las canchas de Marxalenes. El baloncesto se competirá en la Universitat Politècnica de València (UPV). El tenis tendrá hasta ocho sedes, aunque sólo tres están en Valencia ciudad: el Sporting, el Complejo de Orriols y el Valencia Tenis Center. El resto se reparten por Torrent, Riba-roja y Rocafort. El voleibol tendrá por escenarios los polideportivos de la ciudad: Benicalap, Cabanyal-Canyamelar, Malvarrosa y Nou Moles y el vóley-playa en la Playa del Cabañal.

El Bowling Ilusiona Heron City acogerá la competición de bolos. Los deportes acuáticos tendrán diversas sedes: aguas abiertas, en la Playa de Las Arenas; natación, en la Piscina parque del Oeste; natación artística, en la piscina del Polideportivo de Nazaret; waterpolo se disputará en las piscinas del Pabellón Nou Moles y el de Nazaret.

Los campos de hockey hierba «La Carrasca» y Los Naranjos albergarán al hockey hierba; el Centro Deportivo La Creu del Grau, al powerlifting, mientras que la lucha grecorromana y las artes marciales tomarán el Velódromo Luis Puig.

La competición de cheerleeading, o bailes de animadoras y animadores, se celebrará en L'Alqueria del Bàsquet.

El Estadio del Turia acogerá al atletismo, mientras que las Carreras 5k y 10K discurrirán por el Cauce del Turia. El ajedrez se jugará en el Complejo Cultural y Deportivo La Petxina, escenario donde también se disputará la competición de bádminton, que también se desarrollará en el Pabellón de la Fuensanta.

El baile deportivo va al pabellón de la Fuente de San Luis (Fonteta); el cross training, en el KTB Crossfit Vara de Quart; el dodgeball, en el Polideportivo de Nazaret; la competición de dragonboat y vela, en La Marina Valencia; E-sports, en Feria Valencia; esgrima, en el Polideportivo de Benimaclet; gimnasia artístic y squash, en el Polideportivo del Cabanyal-Canyaberal; golf, en el campo de El Saler; Grappling y tenis de mesa, en el Velódromo Luis Puig; pádel, en el Sport City Valencia; patinaje artístico (sobre hielo), en el Fun on Ice Bonaire; petanca, en el parque del Palacio de Congresos; rugby, en el Polideportivo Municipal Quatre Carreres; Sófbol, en el Campo de Beisbol Jardín del Túria; triatlón, en la Playa de la Malvarrosa.

Los Gay Games contarán con exhibiciones de pilota valenciana, que se ofrecerá en la Catedral de la Pilota, y el colpbol, en el polideportivo de Nazaret.

Además, cada tarde del 27 de junio al 4 de julio habrá un 'Meeting point' en el Tramo III del viejo cauce, en el Estadio del Turia.

Programa deportivo

Calendario de competición. / GAY GAMES VALENCIA 2026

Calendario de competiciones. / GAY GAMES VALENCIA 2026

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