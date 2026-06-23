El Fertiberia Puerto Sagunto lanza su campaña de abonados en su 75 aniversario

El Fertiberia Puerto Sagunto lanza su campaña de abonados de cara a la temporada 2026-2027, en la que el club competirá, en el año de su 75 aniversario, en la máxima categoría del balonmano español: la Liga Nexus Energía ASOBAL. Una campaña que se presenta bajo el lema «Queremos seguir escribiendo historia».

Precios a la carta

Los precios se diferenciarán en función de la edad, desde Infantiles hasta Veteranos, así como del sector del Pabellón Port de Sagunt en el que se desee obtener el abono, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Precios de los abonos de la temporada 2026/2027. / BALONMANO PUERTO SAGUNTO

Respecto a la figura de los abonados vinculados, se entenderá como tal a las unidades familiares que compartan el mismo domicilio. Quienes deseen beneficiarse de este descuento de manera online deberán marcar la casilla correspondiente durante el proceso de compra. Asimismo, aquellas personas que quieran colaborar aportando la diferencia también podrán hacerlo dejando dicha opción sin marcar.

El pase digital tendrá un coste de 0 euros, por lo que todos los abonados y abonadas dispondrán de él y podrán llevarlo en su teléfono móvil. Por su parte, el pase físico tendrá un coste de 3 euros y deberá seleccionarse la casilla correspondiente durante el proceso de adquisición del abono.

Los nuevos abonados podrán formalizar su inscripción como miembros de la familia rojiblanca a través del siguiente enlace: p.berrly.com/cbmpsg/registration/5831?lang=es.

Por otro lado, los antiguos abonados podrán renovar su abono mediante el siguiente enlace: m.berrly.com/cbmpsg/login.

Atención presencial

La sede del club, situada en la calle Alfambra, 24 bajo, contará con un servicio de atención presencial al socio en los siguientes horarios:

Horarios de atención presencial. / BALONMANO PUERTO SAGUNTO

A su vez, también se ofrecerá atención online para resolver cualquier duda a través del correo electrónico atencionalsocio@cbmpuertosagunto.com o mediante WhatsApp en el número (+34 621 312 590).

Camiseta conmemorativa

La campaña de abonados llega además con una sorpresa. Sale a la venta, por 25 euros, la camiseta conmemorativa de edición limitada que lucieron los jugadores y el cuerpo técnico sobre el 40×20 tras la fase de ascenso. Su reserva estará disponible hasta el 31 de julio en p.berrly.com/cbmpsg/events/19129.

Noticias relacionadas

La entrega de las camisetas comenzará a realizarse a partir de la primera semana del mes de septiembre.