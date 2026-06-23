Patricia Pérez Fos acerca la gimnasia rítmica de élite a las jóvenes deportistas de València

La Fundación Deportiva Municipal de València celebrará este jueves 25 de junio un nuevo encuentro del ciclo “Aprende con las referentes valencianas del deporte femenino” con la organización de un clínic de gimnasia rítmica protagonizado por la deportista olímpica Patricia Pérez Fos. La actividad se celebrará en el Poliesportiu Benimaclet e irá dirigida a deportistas en edad formativa, personal técnico, clubes y familias vinculadas a esta modalidad deportiva, permitiendo acercar la experiencia de una de las grandes referentes de la gimnasia española a las nuevas generaciones.

La jornada combinará una charla participativa con una sesión práctica sobre el tapiz, siguiendo el formato de las actividades desarrolladas dentro del programa municipal “Mujer y Deporte”, impulsado por la Fundación Deportiva Municipal para fomentar la igualdad de oportunidades, visibilizar el talento femenino y acercar referentes deportivos a la ciudadanía.

Durante el encuentro, Patricia Pérez compartirá con las participantes aspectos relacionados con su trayectoria deportiva, la preparación para la alta competición, la importancia de la formación académica, la gestión de los retos deportivos y los valores asociados al deporte de élite. Posteriormente, dirigirá una sesión práctica centrada en aspectos técnicos de la gimnasia rítmica y en el trabajo específico de esta disciplina.

Cuarta cita

El clínic supondrá la cuarta cita de este ciclo de actividades impulsado por la Fundación Deportiva Municipal. La iniciativa arrancó con la participación de la nadadora olímpica Merche Peris, que compartió su experiencia con jóvenes deportistas en la Piscina Municipal de Benimaclet.

Posteriormente fue el turno de la gimnasta olímpica Elena López, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que protagonizó una jornada de tecnificación con gimnastas de clubes de la ciudad en el Pabellón Municipal de Benicalap.

Más recientemente, la histórica internacional de balonmano Susana Pareja, olímpica en Atenas 2004, dirigió un encuentro formativo en el Polideportivo Cabanyal-Canyamelar centrado en la formación deportiva y los valores del deporte.

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Con esta nueva actividad, la Fundación Deportiva Municipal continúa consolidando una red de encuentros entre deportistas de referencia y jóvenes promesas del deporte valenciano, favoreciendo el aprendizaje, la inspiración y la transmisión de valores a través de experiencias directas con algunas de las figuras más destacadas del deporte femenino español.