Recorrido y cortes de tráfico este fin de semana por el triatlón MTRI Valencia 'Gay Games Edition'

Los GayGames llegan a València y uno de los platos fuertes será el Mediterránea Triatlón de València este sábado 27 y domingo 28 en la playa de la Malva-rosa y en el distrito de Algirós. Una prueba que tendrá consecuencias en el tráfico de la ciudad.

El triatlón comenzará el sábado con la prueba de natación en la playa de la Malva-rosa para enlazar, a continuación, con la prueba sprint de ciclismo y la prueba súper sprint-olímpico el domingo. Por último, la carrera a pie discurrirá por un circuito por la calle José Ballester Gozalvo. La Playa de la Malvarrosa se va a convertir en el hogar del Mediterránea Triatlón, una prueba abierta a todo el mundo —federados y no federados— con el Mediterráneo como telón de fondo. Esta edición forma parte de los València Gay Games, que van a traer a la ciudad más de 30 deportes distintos dentro de un gran evento deportivo internacional.

Cortes al tráfico por la prueba ciclista

El sábado 27, la prueba ciclista comenzara a partir de las 8.00 horas en la calle José Ballester Gozalvo y pasará por Isabel de Villena, Sèquia de la Cadena, avenida dels Tarongers hasta la rotonda de la Torre Miramar. Seguirá por la avenida dels Tarongers y la calle Enginyer Fausto Elio hasta la altura de Arnaldo Vilanova, para volver por Enginyer Fausto Elio para entrar, de nuevo, en la avenida dels Tarongers, Sèquia de la Cadena, Isabel de Villena, con meta en José Ballester Gozalvo donde se hará la transición para la carrera a pie hasta las 13:30 horas, aproximadamente.

En el caso de la prueba ciclista del domingo 28, también a partir de las 8:00 horas, el circuito es el mismo, salvo que se alarga por la Ronda Norte hasta antes de llegar a la rotonda de Alboraia. Cabe decir que el circuito de la prueba ciclista circulará todo por el sentido norte de avenida dels Tarongers y de Ronda Norte y que los cortes al tráfico podrían iniciarse a partir de las 7:00 de la mañana. El sentido contrario se mantendrá en todo momento abierto a la circulación.

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Habrá habilitados carriles para la circulación en el interior de la rotonda de la Torre Miramar, pero estará cortada la vía de servicio, tanto de entrada como de salida, de conexión con la V-21 (no así el paso inferior). También habrá voluntarios en los pasos de peatones de la avenida dels Tarongers para facilitar la permeabilidad de los viandantes mientras dure la prueba ciclista.

MTRI GAY GAMES DOMINGO / SD

Estacionamiento prohibido desde hoy, martes 23

Estará prohibido estacionar, desde hoy, martes 23 a las 22:00 horas y hasta el domingo 28 a las 14:00 horas, en la explanada y calles adyacentes entre Isabel de Villena y José Ballester Gozalvo y en ambos sentidos y parking de tierra de José Ballester Gozalvo, entre Mendizábal y el centro de salud de la Malva-rosa.

Desde el viernes 26 a las 22:00 horas y hasta el domingo a las 12:00 horas, estará prohibido estacionar en toda la avenida dels Tarongers dirección Alboraia, entre Sèquia de la Cadena y la rotonda de la Torre Miramar; en Isabel de Villena, entre Mendizábal y Sèquia de la Cadena; y en ambos sentidos de Enginyer Fausto Elio, entre la avenida dels Tarongers y Agustí Alaman y Rodrigo. Así como en José Ballester Gozalvo, entre la calle del Mediterráneo y Sèquia de la Cadena.

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Afecciones EMT València

Con motivo del MTRI València habrá afecciones en 10 líneas de la EMT (18, 19, 31, 32, 40, 71, 92, 93, 98 y 99). Las nuevas rutas se podrán consultar en la sección “última hora” de la web de la EMT y en sus canales.