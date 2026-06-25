Más de 130 barcos surcarán las aguas de Valencia en el Trofeo SM la Reina

El ‘XXVII Trofeo SM la Reina - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’, regata organizada por el Real Club Náutico de Valencia, afronta estos dos próximos fines de semana una edición de récord con más de 130 barcos inscritos, superando la cifra de 126 que se alcanzó en la edición que coincidió con la celebración de la 32ª Copa América en Valencia en 2007. Del 26 al 28 de junio se disputa la prueba Offshore ORC A2 (con 22 barcos), mientras que las pruebas Inshore ORC y J80 (clases ORC 0, 1, 2, 3 y 4, Sportboat, J80, Open y Promoción, con 110 embarcaciones) se desarrollarán del 3 al 5 de julio. La Regata es puntuable para el Circuito Mediterráneo de Vela y para la Lliga de creuers de la Comunitat Valenciana.

Así, la regata contará con la mayor participación de las últimas dos décadas en la que competirán unos 1.200 regatistas entre las diferentes clases y de países como España (en mayor cuantía), Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Turquía y Argentina. Consulta los barcos inscritos.

La cita fue presentada este jueves 25 de junio en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia con la presencia de María José Catalá, alcaldesa de València; Luis Cervera, director general de Deporte; Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València; el comandante naval de València y Castellón, Jesús Otero; Andrés Arlandis, presidente del Real Club Náutico de Valencia; y Rafel Chirivella, director de la regata.

La presentación de la prueba se celebró este jueves en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. / FERNANDO BUSTAMANTE

Rafel Chirivella

El director de la regata se mostró orgulloso de la presente edición: "Hemos roto los esquemas y hemos trabajado para que haya récord. Quiero destacar la excelencia que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años, con una regata estable en calidad y no solo en cantidad".

"Queríamos mantener la calidad en la participación y la calidad en el agua. Tenemos los mejores oficiales de España y parte del extranjero", agregó Chirivella, unas sensaciones a las que se unió el nuevo presidente del RCNV.

Arlandis contó que cuando entró en el cargo dijo que quería "la mejor Reina" y "los números lo dicen en cuanto a nivel de la regata y de cantidad". "Tenemos muy buenos regatistas y eso hace efecto llamada. Buscamos la calidad", aseguró.

Autoridades políticas

Asimismo, Cervera aseguró: "El sector náutico y la vela está en uno de sus mejores momentos en València y la Comunitat Valenciana, con un gran calendario". "Estamos posicionados en lo mejor a nivel mundial. Este Trofeo tiene tradición, arraigo, y es una referencia. Deseo que tengamos una regata llena de emoción y de buena navegación", agregó.

Por su parte, la alcaldesa remarcó la participación: "Esta edición es absolutamente exitosa en cifras, la más exitosa en décadas con una participación extraordinaria que da muestra de la confianza y el prestigio. Sin ello, no se dan estas cifras".

Además, Catalá afirmó que en los últimos tres años están haciendo un trabajo "sensato y tranquilo" para "recuperar el posicionamiento de la ciudad de València en los deportes náuticos".

"València está muy bien vista y muy bien considerada a nivel internacional. Creo que hay una receptividad de los organizadores de las competiciones más importantes absolutas que miran a València con los mejores ojos", siguió.

"Las autoridades hemos intentado dirigirnos hacia esa meta de forma sensata y razonable. Tenemos muy claro a dónde nos dirigimos y la expectativa es muy optimista en cuanto a las competiciones internacionales", agregó.

Presentación del libro de Theresa Zabell

Por otro lado, la doble medallista de oro olímpica, Theresa Zabell, visitará las instalaciones del RCNV en el marco del Trofeo SM la Reina para presentar su libro 'El poder de los 5 aros' el sábado 4 de julio horas antes de la Cena de Armadores.

Además, con motivo de este acto, y con la autorización del consistorio municipal, el Real Club Náutico de Valencia ubicó una embarcación de la clase Platú 25 en la entrada principal del Ayuntamiento. Este barco, de cerca de ocho metros de eslora, está situado a la izquierda de la puerta principal.