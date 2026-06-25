Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : El Valenca Basket, campeón de Liga, Barça 84-108 Valencia Basket. Un Valencia Basket de leyenda conquista su segunda Liga en el Palau.

Los otros partidos de la eliminatoria por el título (3-1 para el equipo taronja):

Valencia Basket 112-113 Barça. La tormenta de triples blaugrana roba el primer punto de la final del Roig Arena.

Valencia Basket 102-75 Barça. El ciclón taronja quiere la Liga.

Barça 80-88 Valencia Basket. Jean Montero hace magia y pone al Valencia Basket a un paso de la Liga.

Así han sido los play-offs.

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche),

Guerreras Júnior : Del 24 de junio al 5 de julio afrontan el Campeonato del Mundo China 2026 a las órdenes de Joaquín Rocamora, con siete jugadoras valencianas: Udane Bernabé (AtticGo Elche), Teresa Antón (AtticGo Elche), Martina Català (Balonmano Morvedre), Lucía Julve (Balonmano Morvedre), Sara Palanqués (Balonmano Morvedre), Lidia Trinidad Bomaba (AtticGo Elche) y Paula Lluch (Elda Prestigio) y una en equipos de la Comunitat Valenciana, Eva María Pérez ( Atticgo Elche). Dentro del cuerpo técnico también hay representación de la #Comunitatdelhandbol con Joaquín Rocamora como seleccionador, Verónica Cuadrado como entrenadora, David Díez como médico y María Navarro como fisioterapeuta.

Partidos de las Guerreras Júnior:

24/6 11:45 horas – España - Argentina

25/6 11:45 horas – Turquía - España

27/6 14:00 horas – Korea - España

Guerreras Promesas : European Open 2026, que se celebrará en Gotemburgo (Suecia) entre el 28 de junio y el 4 de julio. España competirá en el Grupo B del European Open junto a Países Bajos, Serbia, Islas Feroe y Georgia. Dentro de esta lista de convocadas se encuentra la jugadora del Elda Prestigio Cristina Martínez

Guerreras de la Arena : Campeonato del Mundo Croacia 2026, del 23 al 28 de junio en Zagreb. España competirá contra Islas Cook, Puerto Rico y Croacia, con el objetivo de pelear por las medallas. En la convocatoria, la jugadora de Torrevieja Paula Quiles (Club BM Pozuelo de Calatrava), Jimena Laguna (Club Balonmano Elche).

Hispanos de la Arena : Campeonato del Mundo Croacia 2026, que se celebrará del 23 al 28 de junio en Zagreb ante Irán, Estados Unidos y Portugal.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Play-offs por el título.

El Igualada Rigat HC se proclamó este martes campeón de la OK Liga 29 años después de su último título, tras imponerse al Liceo en su pista en el quinto y definitivo partido de la final, decidido en la tanda de penaltis después del 2-2 con el que concluyó el tiempo reglamentario.

El Liceo, por su parte, rozó su noveno título liguero en una final que tuvo en su mano tras adelantarse en la serie, pero que terminó en un desenlace amargo. El equipo coruñés prolonga una sequía desde 2022 y encaja su decimotercera derrota en 15 finales disputadas desde 2009.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Así van los playoff por el título

Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida son los protagonistas de la Final de los play-offs por el título de Liga en Primera División. Tras los dos primeros partidos en el Palau Blaugrana, la serie final se trasladó hasta Murcia para que ElPozo Murcia intente remontar el 2-0 que campeaba en la eliminatoria tras los dos primeros encuentros en tierras catalanas. El tercer partido se disputó este martes 23 de junio (5-4 para ElPozo Murcia), por lo que la eliminatoria se sitúa 2-1 aún a favor del Barça. El cuarto partido, el jueves 25 de junio (19:30 horas, Teledeporte), aún en Murcia.

En caso de ser necesario, el quinto y definitivo encuentro se disputaría el domingo 28 de junio (12:00 horas) en el Palau Blaugrana. Cabe destacar que la fecha y hora del quinto encuentro podría sufrir modificaciones.

Segunda División : Play-off de ascenso: Final. La Segunda División extiende un partido más la conclusión de su temporada porque así lo quiso el Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles en el segundo encuentro de la fase final por el ascenso a la máxima categoría ante el Wanapix.

Segunda División B Masculina : Así quedaron los play-offs de ascenso a la categoría de plata.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Gimnasia rítmica : Patricia Pérez Fos acerca la gimnasia rítmica de élite a las jóvenes deportistas de València, jueves 25 de junio de 15:30 a 17:00 horas en el Polideportivo de Benimaclet.

Polideportivo : Gay Games Valencia 2026, del 27 de junio al 4 de julio en diversas instalaciones deportivas municipales de la ciudad y otros recintos privados de la capital del turia y pueblos de alrededor. Valencia, preparada para los Gay Games 2026: deportes, sedes y programa.

. Valencia DroneArt Show en el Circuit Ricardo Tormo, un evento que promete transformar el cielo sobre el Circuit en un lienzo vivo de luz y tecnología. El viernes 26 y el sábado 27 de junio a las 22:30 horas, esta experiencia visual llega por segunda vez al Circuit tras la experiencia del pasado mes de marzo para ofrecer una fusión única de creatividad, arte aéreo a gran escala y vanguardia tecnológica.

Motor : Durante el fin de semana la actividad se complementará con la celebración sobre la pista de Gran Premio de la tercera cita de la temporada de la Promocopa que trae al Circuit Ricardo Tormo la Copa Saxo, el GTI Trophy y el Campeonato RACE de Turismos en las jornadas de sábado y domingo.

Triatlón : MTRI Valencia ‘Gay Games Edition’, sábado 27 y domingo 28 de junio en la Playa de La Malvarrosa. Consulta los horarios. Recorrido y cortes de tráfico este fin de semana por el triatlón MTRI Valencia 'Gay Games Edition'.

Atletismo : 10K – GayGames Valencia 2026, lunes 29 de junio a las 07:30 horas. El recorrido discurrirá por el emblemático cauce del río Turia, ofreciendo un trazado llano ideal para buscar marcas personales. Salida: Puente 9 de Octubre.

. 5K – GayGames Valencia 2026, jueves 2 de julio a las 20:00 horas. El recorrido discurrirá por el emblemático cauce del río Turia. Salida: debajo del puente «Azud del Oro».

. Media y Maratón – GayGames Valencia 2026, sábado 4 de julio de 2026 a las 07:30 horas. Estadi del Turia (Tramo III del Jardín del Turia).

. Campeonato de España Master Aire Libre / Madrid-VLL. Fecha: 26/06/26 - 28/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato del Mundo Master Off-Road / Janske Lazne (CZE). Fecha: 26/06/26 - 28/06/26 / Trail / Internacional / Organiza: WMRA

. VII Control Federado LD - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 27/06/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

. 10K Alboraya Contra el Cáncer / Alboraya - Valencia. Fecha: 27/06/26 / Hora: 22:00 / Jornada: T / Ruta / Autonómico / Organiza: Ayto. de Alboraya y AECC

. VII Control Federado LD - Delegación de Alicante / Torrevieja - Alicante. Fecha: 27/06/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: Ayto.Torrevieja

. Campeonato de España de Federaciones Autonómicas / La Rioja. Fecha: 27/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. X Campeonato de España Federaciones Autonómicas Sub-18 / La Rioja. Fecha: 28/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. 12ª Carrera Nocturnaa la Font de Garrut, La Vall D'Uixó, viernes 26 de junio de 2026 a las 22:00 horas. La carrera transcurre por los alrededores del Paraje Natural de San José, ofreciendo a los participantes un entorno espectacular iluminado por la noche. La salida y la meta estarán ubicadas en la pista de atletismo de la localidad.

Vela : Trofeo SM. La Reina – Regata Homenaje a la Armada – 38º Copa Almirante Sánchez Barcaíztegui 2026. Del 26 al 28 de junio, regata Offshore, y del 3 al 5 de julio, Inshore. Organizada por el Real Club Náutico de Valencia. Toda la información del evento.

. La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera con cuatro jornadas de exhibiciones. El sábado 30 de mayo se celebró la primera de ellas, el sábado 13 de junio fue la segunda y el 20 de junio, la tercera. El resto de fechas son: 27 de junio, el 4, 11, 18 y 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas —a excepción del 27 de junio y del 11 de julio, que el espectáculo dará comienzo a las 11:30 oras— y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Rugby playa : XXIX Torneo Internacional Rugby Playa Tiburón 2026, del 27 al 28 de junio de 2026 en la Playa de Las Arenas de Valencia, junto al Hotel Las Arenas de València, de 09:00 a 20:00 horas. Toda la información.

Ciclismo : Copa España BTT XCO GP Ciudad del Ciclismo, sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026 en Cervera del Maestre (Castellón).

. GP Ajuntament de Foios, domingo 28 de junio de 2026 a partir de las 09:30 horas.

. XXXIX Trofeo Santísima Cruz, domingo 28 de junio de 2026 en Granja de Rocamora (Alicante) desde las 10:00 horas.

. Summer Cycling Challenge (torneo completo), domingo 28 de junio de 2026 en Foios (Valencia) a partir de las 09:30 horas.

. Final autonómica Escuelas de Ciclismo 2026 - Benicàssim, domingo 28 de junio de 2026 desde las 09:00 horas.

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

Natación:

Tenis : Campeonato de Europa por equipos Infantiles masculino - Copa del Sol Sub-14, hasta el 1 de julio en el Club Tenis Valencia. La selección española, capitaneada por Nicolás Pérez Durán, la conforman Pablo Jiménez Román, el valenciano Daniel Martins Enguídanos y Tim Franco Fradera.

Desde este pasado miércoles y hasta el viernes tendrá lugar la fase previa y, a partir del lunes 29 de junio y hasta el 1 de julio, la fase final del torneo.

Noticias relacionadas

El campeonato está organizado por Tennis Europe y el Club de Tenis Valencia con el apoyo de la Real Federación Española de Tenis, la Generalitat Valenciana-Comunitat de l’Esport, Ayuntamiento de Valencia y Fundación Deportiva Municipal.