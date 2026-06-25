Catalá desea que los Gay Games proyecten una València "diversa y feliz"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha expresado su deseo de que los Gay Games, que comienzan este fin de semana en la ciudad, proyecten la imagen de una "Valencia diversa y feliz" que "practica el deporte y que sabe unirse en las cuestiones que no necesitan discrepancias, necesitan unidad".

Catalá realizó este jueves dichas declaraciones en referencia a las diferencias con algunas organizaciones y colectivos LGTBI, en el inicio de obras de rehabilitación del Polideportivo de Orriols.

La alcaldesa confirmó además que asistirá a la inauguración de esta cita deportiva internacional y destacó la elevada participación registrada en esta edición. "Es la edición más exitosa en personas inscritas, en países participantes. Ha sido un trabajo laborioso de preparación hasta llegar hasta aquí. A mí me gustaría que se disfrutaran unos Gay Games a la altura de la ciudad que los acoge. Valencia es diversa, alegría, ilusión, deporte y sinceramente me gustaría que la imagen de Valencia fuera la de una Valencia diversa y feliz", apuntó.

Obras en la instalación deportiva municipal

Por otro lado, sobre las obras del Polideportivo de Orriols, la alcaldesa dijo: "Va a ser una intervención de un millón de euros y lo que vamos a hacer es renovar toda la cubierta, que estaba en unas condiciones muy deficientes hasta el punto de que se voló una parte de ella y, por tanto, en el proyecto nos corresponde cambiar toda la cubierta".

"Vamos a mejorar toda la climatización de la instalación, los vestuarios y vamos a trabajar en los dos vasos de las dos piscinas", agregó.

Asimismo, aseguró: "Nos encontramos con una instalación en un estado muy lamentable que llevaba sin contrato vigente o con la concesión caducada desde el año 2015", por lo que, según ha indicado, no se realizó el mantenimiento necesario entre 2015 y 2023.

Visita de Catalá al Polideportivo Orriols. / Mao

La alcaldesa ha señalado que la situación de esta instalación deportiva no es un caso aislado y ha afirmado que "no es tampoco excepcional" puesto que les ha pasado en todas las instalaciones deportivas, que las están renovando al completo.

Respecto a los plazos, manifest: "Esperemos que en nueve meses tengamos esta instalación en marcha".

Asimismo, enmarcó esta actuación dentro de un conjunto de inversiones en el barrio: "En general, en Orriols estamos invirtiendo más de cinco millones de euros en distintas intervenciones: renovación de alumbrado, instalación de cámaras de seguridad, parques y jardines, la piscina y el proyecto de la nueva biblioteca y más proyectos que han surgido de la conversación".

València amplía la recogida solidaria de tapones a los Gay Games y otros eventos deportivos

El proyecto de economía circular y solidaridad ‘Tapones por el deporte’, impulsado por València Innovation Capital junto al Valencia CF, AIMPLAS y la Fundación Deportiva Municipal, continúa ampliando su alcance y presencia en grandes eventos deportivos de la ciudad. Tras su puesta en marcha en el Camp de Mestalla y la Ciudad Deportiva del Valencia CF, la iniciativa dará un nuevo salto durante la celebración de los Gay Games XII València 2026.

Con motivo de este evento internacional, se habilitarán nuevos puntos de recogida de tapones de plástico en algunos de los espacios con mayor afluencia de participantes y visitantes. En concreto, la recogida se extiende a la ceremonia de apertura, que se celebra en el Estadio Ciutat de València el 27 de junio, durante toda la semana de actividades en el Meeting Point en el Tramo III del Jardín del Turia, así como a la ceremonia de clausura en el Pabellón municipal de la Fuente de San Lluís el 4 de julio.

La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha señalado: "La ampliación de la recogida de tapones a los Gay Games XII València 2026 refuerza el compromiso de València con una innovación útil y sostenible, capaz de transformar pequeños gestos ciudadanos en beneficios reales para el deporte y para la ciudad”.

Por su parte, la concejala de deportes, Rocío Gil, ha subrayado: "A través de esta campaña que extendemos a la celebración de un evento multitudinario como los Gay Games, continuamos trabajando en la vertiente más solidaria y responsable del deporte valenciano".

La incorporación de los Gay Games XII València 2026 se suma a otras colaboraciones que ya han permitido extender el proyecto a nuevas instalaciones deportivas. Desde el pasado mes de febrero, la Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana participa activamente en la iniciativa mediante la recogida de tapones en el polideportivo Verge del Carme-Beteró.

Asimismo, entre el 6 y el 14 de junio, el pabellón de la Font de Sant Lluís también se convirtió en punto de recogida durante la celebración del Valencia Premier Padel P1, contribuyendo a aumentar la cantidad de material recuperado para su posterior reciclaje y valorización.