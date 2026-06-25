Vídeo: El momento del terremoto en Venezuela en pleno partido de béisbol

El terremoto de magnitud 7,1 que azotó a Latinoamérica y golpeó con especial fuerza al pueblo venezolano dejó escenas de gran impacto que han dado la vuelta a las redes sociales. Una de las más llamativas se produjo durante el encuentro entre Marineros y Senadores de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, donde las cámaras de televisión captaron en directo el instante exacto en el que comenzó el movimiento sísmico.

La catástrofe irrumpió de forma inesperada cuando apenas se había disputado la primera entrada del partido, celebrado en el Estadio Universitario de Caracas. En un primer momento, ni los jugadores ni los aficionados presentes parecieron percatarse de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, conforme aumentó la intensidad del temblor, la preocupación comenzó a extenderse tanto sobre el terreno de juego como en las gradas.

Las imágenes muestran cómo el bateador Williams Cacique y el árbitro principal fueron de los primeros en detectar que algo no marchaba con normalidad. Segundos después, la reacción se hizo generalizada. Jugadores, entrenadores y espectadores comenzaron a asumir la magnitud de la situación, protagonizando momentos de tensión e incertidumbre que reflejan la fuerza con la que se sintió el seísmo.

Noticias relacionadas

Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias, los peloteros abandonaron rápidamente los banquillos y se desplazaron hacia el centro del campo, una de las zonas consideradas más seguras dentro del estadio. La transmisión en directo registró cada instante de la secuencia, dejando unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie y que se han convertido en uno de los testimonios más impactantes de la jornada.