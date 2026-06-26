La ampliación del Circuit València Ciutat del Running da su primer paso hacia el mar

La alcaldesa de València, María José Catalá, la concejala de Recursos Humanos y Técnicos, Julia Climent, la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, han visitado este viernes el Circuit València Ciutat del Running con motivo de la apertura al público del primer tramo de su ampliación. Con esta actuación, la infraestructura específica para corredores ubicada en el Jardí del Túria suma sus primeros 700 metros de extensión dentro del proyecto que prolongará el trazado en dirección al mar.

María José Catalá escucha la sindicaciones de Juan Miguel Gómez. / AYTO. DE VALENCIA

De esta forma, el Circuit València Ciutat del Running añade estos primeros 700 metros a los 5.731 originales en el tramo XII del Jardí del Túria, entre el Parc Gulliver y el Pont de Montolivet, manteniendo las mismas características técnicas y de confort que han convertido a esta instalación en un referente para la práctica del running y en uno de los más utilizados del mundo.

Video del nuevo tramo del Circuit Valencia Ciudad del Running.

Actuaciones

Los trabajos desarrollados en las últimas semanas han permitido mejorar la experiencia de los corredores con la instalación de 372 toneladas de ariglass, el pavimento específico del Circuit, además de incorporar nueva iluminación y señalización. Con ello se busca seguir mejorando las condiciones para la práctica deportiva y ordenar los diferentes usos del Jardí del Turia, favoreciendo la convivencia entre quienes pasean, corren o utilizan la bicicleta.

Los trabajos desarrollados en las últimas semanas han permitido mejorar la experiencia de los corredores con la instalación de 372 toneladas de ariglass, el pavimento específico del Circuit. / AYTO. DE VALENCIA

El proyecto, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso en colaboración con el Ayuntamiento de València, también contempla una importante mejora de los espacios verdes del jardín. En esta primera fase se han incorporado 3.700 unidades de arbustos y plantas tapizantes, además de 700 metros cuadrados de césped en distintas zonas del tramo XII. Asimismo, se han habilitado dos espacios renaturalizados y se han ejecutado diversas actuaciones de mejora relacionadas con el sistema de riego y otras instalaciones integradas en el entorno.

La ampliación continuará ahora con una segunda fase que llegará hasta el tramo XVI, en el actual final del Jardín del Turia. Su apertura está prevista para el próximo otoño, momento en el que se completarán los 2,1 kilómetros de ampliación previstos y el Circuit alcanzará una longitud cercana a los ocho kilómetros.

La ampliación continuará ahora con una segunda fase que llegará hasta el tramo XVI, en el actual final del Jardín del Turia. / AYTO. DE VALENCIA

El conjunto de esta actuación, que permitirá seguir mejorando la infraestructura deportiva con más usos de la ciudad, con cerca de 800.000 utilizaciones al año, cuenta con una inversión de 2,8 millones de euros asumida íntegramente por la Fundación Trinidad Alfonso, que también se hará cargo del mantenimiento de la instalación hasta 2029.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado: "Hoy es un día de alegría, porque las mejoras en el entorno del antiguo cauce del río para mí son muy especiales” y ha resaltado “el orgullo” por disponer ya del primer tramo de la ampliación del circuito. Catalá ha destacado “el mecenazgo de Juan Roig con la ciudad” a través de la Fundación Trinidad Alfonso. “Es difícil describir su cariño y su mimo a la ciudad. Estamos muy agradecidos con él, como siempre”, ha añadido.

Siguiente fase: iluminación de los puentes de la ciudad

Una vez finalizada esta ampliación, el Ayuntamiento y la Fundación Trinidad Alfonso trabajan ya en una nueva actuación para seguir mejorando el principal espacio deportivo al aire libre de la ciudad. Entre ellas figura el proyecto de iluminación de los puentes que cruzan el Jardí del Túria, cuya ejecución está prevista para 2027 y que tendrá como principal objetivo reforzar la seguridad de los miles de usuarios que utilizan diariamente este entorno para practicar deporte o disfrutar de su tiempo de ocio. Con esta iniciativa, la Fundación Trinidad Alfonso reafirma su compromiso de seguir contribuyendo a hacer del Jardí del Túria un espacio cada vez más accesible, seguro y atractivo para la ciudadanía.

Al respecto, María José Catalá ha afirmado: "La iluminación de los puentes también va a generar un impacto muy interesante sobre los corredores, dado que va a fomentar la seguridad en todo el circuito y, de alguna forma, por qué no decirlo, también va a embellecer y mejorar lo que es todo el antiguo cauce y los puentes de la ciudad”.

Juan Miguel Gómez ha afirmado: "Desde la Fundación Trinidad Alfonso creemos que el deporte es una extraordinaria herramienta para transformar y mejorar las ciudades”. “Ayuntamiento y Fundación llevamos años trabajando juntos para que València siga siendo una referencia internacional del deporte y para que sus ciudadanos dispongan cada vez de mejores espacios para practicar actividad física”, ha añadido el director de la fundación.