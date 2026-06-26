El Ciutat de València da la bienvenida este sábado a los Gay Games 2026

Del 27 de junio al 4 de julio, Valencia y su área metropolitana será escenario de los Gay Games XII València 2026, competición deportiva y cultural internacional que promueve la diversidad y la inclusión y que por primera vez se disputa en España.

Los Gay Games Valencia abrirán el telón con la Openning Fest, una gran fiesta de bienvenida este sábado 27 de junio de 2026 que tendrá por escenario el Estadi Ciutat de València a partir de las 19:30 horas. La cita incluirá el desfile de las delegaciones, el encendido de la llama y actuaciones musicales. Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Suri, Fruela y la drag queen valenciana Choriza May, entre otros artistas destacados amenizarán la ceremonia de apertura.

La música será el hilo conductor de esta ceremonía de inauguración en el escenario habitual de los partidos del Levante UD. Se contará con la banda de los Gay Games XII, el Gay Men’s Chorus of Washington DC, el Cor a Cor de València y la voz de Mia Collado. Los espectadores podrán disfrutar también del talento de Fruela y la energía arrolladora de Soraya Arnelas y Mónica Naranjo. Como colofón, la fiesta continuará con Suri DJ, quien hará bailar a todos al ritmo de los mejores temas nacionales e internacionales antes de que comience nuestra semana de competición.

Ceremonia de apertura. / GAY GAMES VALENCIA 2026

Primera competición en juego

El triatlón será el primer deporte en entrar en acción en estos Gay Games Valencia 2026. La MTRI Valencia ha incluído esta edición una prueba, especial y única, que acoge la competición de triatlón (distancia sprint y olímpico) de los Gay Games XII València 2026.

Mediterránea Triatlón València Gay Games Edition contará con las distancias habituales del circuito MTRI: Sprint, Supersprint, Olímpico y Duatlón Familiar. En las distancias Sprint y Olímpico habrá una clasificación específica para los Gay Games Edition XII València 2026. El sábado 27 de junio, a las 8:35 horas se disputará el Sprint Gay Games XII València 2026 (todas las categorías juntas) y el domingo 28, a las 8:30 horas el Olímpico Gay Games XII València 2026 (todas las categorías juntas).

El domingo 28 de junio arrancará la competición de natación, en la Piscina parque del Oeste; waterpolo, en las piscinas del Pabellón Nou Moles y el de Nazaret; baloncesto, en la Universitat Politècnica de València (UPV); tenis, en ocho sedes de Valencia y alrededores; tenis de mesa, en el Velódromo Luis Puig y voleibol en los polideportivos de Benicalap, Cabanyal-Canyamelar, Malvarrosa y Nou Moles.

Últimas competiciones

Por contra, los últimos ganadores de estos Gay Games Valencia 2026 se conocerán el 4 de julio. Ese último día de los Juegos, estará dedicado a las pruebas de aguas abiertas, en la Playa de Las Arenas; la Maratón y media maratón, en el Estadio del Turia. Además, en esa fecha, acabarán de disputarse las competiciones de Hockey hierba, en los campos de hockey hierba «La Carrasca» y Los Naranjos y petanca, en el Parque Cruyff court Carlos Soler.

Consulta todo el programa deportivo de los Gay Games Valencia 2026.