Los Gay Games XII València arrancan con la mayor participación española de la historia

Los Gay Games XII València 2026 arrancan este fin de semana con la ceremonia de inauguración de los juegos en el estadio Ciutat de València. El mayor evento por la diversidad llega al Cap i Casal con 10.200 personas inscritas de 81 nacionalidades y 800 voluntarios para coordinar el desarrollo de la cita. En este sentido, España se encuentra entre los cinco países con más representación en los juegos, alcanzando además su récord histórico de participación.

“València es una ciudad diversa, una ciudad abierta, la única ciudad del Mediterráneo y de nuestro país que ha acogido esta cita”, ha explicado la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil. “Por ello, animamos a todas las personas a participar en el gran evento de la diversidad en el que tanto hemos trabajado para que sean una realidad”, ha insistido.

Primeros pasos

La gala inaugural comenzará este sábado a las 19:30 horas con el desfile de las delegaciones nacionales participantes. A continuación, se dará paso a la apertura oficial del evento, intercalando los actos simbólicos ceremoniales con actuaciones musicales como la de Soraya, Fruela, Mónica Naranjo o Suri. La ceremonia finalizará con unos fuegos artificiales que darán paso a toda una semana de programación deportiva, cultural y social.

Por el centro de acreditaciones, que se abrió al público el martes, continúan llegando participantes de todo el mundo. Además, este fin de semana comenzarán algunas de las competiciones deportivas en disciplinas como triatlón, lucha, voley, natación, waterpolo, basket, tenis de mesa y artes marciales desde instalaciones deportivas municipales como el Velódromo, el polideportivo del Cabanyal, playa del Cabanyal, el pabellón de Malva-rosa, la piscina de Parc de l’Oest, el polideportivo de Nou Moles o el pabellón de Benicalap.

También arrancarán el domingo el ciclo de Charlas Orgullosas en el Meeting Point de los juegos, ubicado en las instalaciones del Tramo III. En concreto, la primera charla versará sobre la importancia de los espacios en el deporte y la comunidad LGTBIQ+, centrándose en valores como la participación, la seguridad y la igualdad.