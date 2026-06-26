Kibiwott Kandie, suspendido siete años por dos infracciones de las normas antidopaje

El keniata Kibiwott Kandie, explusmarquista mundial de media maratón y ganador del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich en tres ocasiones (2020, 2022, 2023), ha sido sancionado con siete años de inhabilitación por dos infracciones de las normas antidopaje, según comunicó este jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), organismo independiente de World Athletics.

Kandie se negó a proporcionar una muestra y, además, alteró un procedimiento de control antidopaje, por lo que ya había sido suspendido provisionalmente en marzo de 2025. El atleta de 30 años ha admitido ahora ambas infracciones y por este motivo su sanción se ha reducido de ocho a siete años.

La AIU pudo demostrar que las explicaciones iniciales de Kandie para negarse a facilitar una muestra eran falsas. Un análisis de su teléfono y sus registros financieros, en coordinación con las autoridades kenianas, confirmó que los documentos presentados por el atleta eran falsos. Tras ser suspendido provisionalmente el 14 dce marzo de 2025 por negarse a someterse a un control antidopaje, la AIU formuló contra Kandie un cargo adicional por manipulación el 6 de mayo de 2026.

El caso de Kandie se inició el 1 de marzo de 2025, cuando fue requerido para un control antidopaje fuera de competición en su domicilio, en Kenia. El análisis del teléfono de Kandie reveló que, durante el intento de control del 1 de marzo de 2025, el atleta realizó múltiples llamadas a un número vinculado a una enfermera titulada de Eldoret. Tras colaborar con la Agencia Antidopaje de Kenia (ADAK) para obtener los registros financieros del atleta, la AIU descubrió 11 transferencias a dicha enfermera realizadas en los 12 meses anteriores al intento de control. Kandie alegó que la enfermera le vendía pequeños artículos para el hogar y analizaba sus niveles de hemoglobina. Investigaciones posteriores revelaron que el documento era falso.

El atleta africano ganó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Media Maratón celebrado en Polonia en 2020. En esa distancia, estableció un récord mundial de 57 minutos y 32 segundos en Valencia ese mismo año, que desde entonces ha sido superado. Al atleta, que conservará su 57:32 como tercera mejor marca de la historia en medio maratón, se le retirarán las medallas, los títulos y los premios económicos obtenidos a partir de marzo de 2025.

La sanción impuesta a Kandie abarca desde el 14 de marzo de 2025 (fecha de la suspensión provisional) hasta el 13 de marzo de 2032.