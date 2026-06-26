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KTB CrossFit organizará la competición de Cross Training de los Gay Games 2026 los días 1 y 2 de julio

KT CrossFit organizará la competición de Cross Training de los Gay Games 2026 los días 1 y 2 de julio

KT CrossFit organizará la competición de Cross Training de los Gay Games 2026 los días 1 y 2 de julio / SD

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Delia Blasco

KTB CrossFit ha sido seleccionado como organizador de la competición de Cross Training de los Gay Games 2026, que se celebrará los próximos 1 y 2 de julio de 2026.

Durante estas dos jornadas, deportistas procedentes de diferentes países se darán cita para participar en una competición que pondrá a prueba su fuerza, resistencia, técnica y capacidad de superación, en un ambiente basado en los valores que representan los Gay Games: inclusión, igualdad, respeto y participación para todas las personas.

La organización de esta prueba por parte de KTB CrossFit supone un importante reconocimiento a su trayectoria en la promoción del deporte y su compromiso con una práctica deportiva abierta, diversa y de calidad.

Los Gay Games son uno de los mayores acontecimientos deportivos y culturales inclusivos del mundo, reuniendo a miles de participantes independientemente de su orientación sexual, identidad de género, edad, origen o nivel deportivo. La incorporación del Cross Training al programa refuerza el crecimiento de esta disciplina dentro del panorama deportivo internacional.

KTB CrossFit invita a deportistas, aficionados y medios de comunicación a seguir de cerca esta competición, que promete ofrecer un gran espectáculo deportivo y convertirse en uno de los eventos más destacados de los Gay Games 2026.

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