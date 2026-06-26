MTRI València supera todas las expectativas

La segunda prueba del circuito Mediterránea Triatlón ha superado todas las expectativas. Con una pasada edición con 1.500 inscritos, el 2026 se presenta como un gran año para el triatlón popular en la Comunitat Valenciana. Ya lo demostró MTRI Alicante, y lo hace ahora València con cerca de 2.600 participantes. Este año, además, la competición abre su participación a los deportistas de los Gay Games Valencia 2026, que se celebran en la capital del Turia del 27 de junio al 4 de julio. Esta edición celebra, por tanto, una prueba especial y única, que acoge la competición de triatlón (distancia sprint y olímpico) de los Gay Games XII València 2026.

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana organiza Mediterránea Triatlón Valencia Gay Games Edition 2026, prueba a la que han tenido acceso todas las personas que lo deseen, federados y no federados.

Recorrido y cortes de calles.

Dos jornadas de competición

El fin de semana, dividido en dos jornadas de competición, arrancará este viernes 26 de junio a las 16:00 horas y se prolongará hasta las 20:30 horas con los preliminares. La zona cero de la competición, ubicada en la explanada junto al IES Isabel de Villena en Playa de la Malvarrosa, se convierte desde esta tarde en centro neurálgico del triatlón nacional, al que se suma un 2,5% de participación internacional. La prueba ha ampliado los horarios de entrega de dorsales, y ha planteado dos espacios de briefing técnico para poder resolver dudas según distancia a todos los participantes. En cada una de las jornadas se congregarán más de 1.000 triatletas distribuidos por distancias de la siguiente manera:

Sábado

* SPRINT: 1.100

* DUATLÓN FAMILIAR: 186

* SPRINT GAY GAMES XII VALÈNCIA 2026: 82

Domingo

* OLÍMPICO: 621

* SUPERSPRINT: 465

* OLÍMPICO

* OLYMPIC GAY GAMES XII VALÈNCIA 2026: 123

Visualiza los circuitos.

Horarios de las salidas

Mediterránea Triatlón València Gay Games Edition contará con las distancias habituales del circuito MTRI: Sprint, Supersprint, Olímpico y Duatlón Familiar. En las distancias Sprint y Olímpico habrá una clasificación específica para los Gay Games Edition XII València 2026.

La competición dará comienzo a las 8:00 horas del sábado e igualmente a la misma hora el domingo y se espera un fin de semana de intenso calor en la ciudad de València.

Sábado 27 de junio

SPRINT

* 8:00 Sprint Masculino Federado

* 8:05 Sprint Masculino NF 1

* 8:10 Sprint Masculino NF 2

* 8:15 Sprint Masculino NF 3

* 8:25 Sprint Femenino

* 8:30 Sprint Parejas

* 8:35 Sprint Gay Games XII València 2026 (todas las categorías juntas)

DUATLÓN FAMILIAR

Desde las 11:15 horas

Domingo 28 de junio

OLÍMPICO

* 8:00 Olímpico Masculino Federado

* 8:05 Olímpico Masculino NF 1

* 8:10 Olímpico Masculino NF 2

* 8:20 Olímpico Femenino

* 8:25 Olímpico Parejas

* 8:30 Olímpico Gay Games XII València 2026 (todas las categorías juntas)

SUPERSPRINT

* 9:15 Supersprint Masculino

* 9:20 Supersprint Femenino

* 9:25 Supersprint Parejas

Aplicación de seguimiento.

Próxima cita del Mediterránea Triatlón

Actualmente el circuito que está a punto de cerrar también las inscripciones para la siguiente prueba, MTRI Castellón, suma en 2026 una participación de récord, con 5.500 inscripciones activas. MTRI Castellón tendrá lugar el fin de semana siguiente, 4 y 5 de julio, y a pesar del escaso margen entre la segunda y tercera prueba del circuito, vuelve a demostrar que MTRI se consolida como marca de triatlón popular de referencia en la Comunitat Valenciana.