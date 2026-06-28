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GAY GAMES

Agenda de los Gay Games para el lunes 29 de junio

Hasta 20 disciplinas deportivas en marcha este lunes en la ciudad de València

Baloncesto y voleibol en los Gay Games de València

Baloncesto y voleibol en los Gay Games de València

M. A. Montesinos

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

Tras un fin de semana marcado por la ceremonia inaugural del sábado, el triatlón y el estreno de deportes como baloncesto, voleibol, tenis, tenis de mesa, waterpolo o natación, entre otros, los Gay Games afrontan este lunes su primera gran jornada con la entrada en acción de hasta 20 disciplinas deportivas, repartidas en diferentes sedes de València e incluso alguna población próxima como Torrent.

Una completa agenda deportiva que se suma también a la cultural que trae consigo el evento y que pone el foco este lunes en tres eventos distintos:

Eventos culturales:

Pop-up Concerts (Coros y Bandas)

Mercat Central y Plaza de la Virgen

Horario: 12:00–14:00 horas

Meeting point

Tramo III

Horario: 17:30–23:00 h

• Charlas Orgullosas - Out Loud: València sin discriminaciones, 18:00 horas

• Charlas Orgullosas - Out Loud: From Resistance to Legacy, 19:00 horas

• València Queer Fashion Show, 21:00 horas

Pride in Motion; Queer film Festival (cine)

Centro Cultural Nave 3 Ribes (C/Filipines, s/n, L’Eixample)

Horario: 17:00–20:00 horas

Una deportista mexicana en la primera jornada de tenis de mesa en los Gay Games de València.

Una deportista mexicana en la primera jornada de tenis de mesa en los Gay Games de València. / F. Calabuig

Eventos deportivos:

10K Atletismo

Jardín del Turia

Horario: 07:30 horas salida

Natación

Parque del Oeste

Horario: 08:00–14:00 horas

Voleibol

Varias Sedes: Polideportivo Cabanyal / Pabellón Malvarrosa / Nou Moles / Benicalap

Horario: 08:30–20:00 horas

Partido de voleibol en la primera jornada de este deporte en los Gay Games de València.

Partido de voleibol en la primera jornada de este deporte en los Gay Games de València. / M. A. Montesinos

Waterpolo

Nou Moles

Poliesportiu Nazaret

Horario: 08:30-20:45 horas

Wrestling - Competición

Velódromo Luis Puig

Horario: 09:00–17:00 horas

Squash

Polideportivo Cabanyal

Horario: 09:00–18:00 horas

Artes Marciales

Velódromo Luis Puig

Horario: 09:00–16:00 horas / Practice day

Gimnasia Artística

Polideportivo Cabanyal

Horario: 09:00–17:00 horas

Bowling

Ilusiona Heron City

Horario: 09:00–16:00 horas

Fútbol

Varias Sedes

• Tramo II – Jardín del Turia. Horario: 09:00–18:30 horas

• Campo fútbol Marxalenes. Horario: 09:00–17:00 horas

• Tram VI – Serrans. Horario: 09:00–17:00 horas

• Tramo VI – Pont de Fusta. Horario: 09:00–18:30 horas

• Tramo VIII – (Exposició). Horario: 09:00–18:30 horas

Partido de baloncesto en las instalaciones de la UPV en València.

Partido de baloncesto en las instalaciones de la UPV en València. / M. A. Montesinos

Sófbol

Jardín del Turia

Horario: 09:00–17:00 horas (Rugby tramo V at the Turia Riverbed); 09:00–18:00 horas (Softball and Baseball Fields at the Turia Garden)

Pádel

SportCity

09:00–15:00 horas

Baloncesto

UPV

Horario: 09:30–20:45 horas

Halterofilia

La Creu del Grau Sports Centre

Horario: 09:00 –16:30 horas

Tenis de mesa

Velódromo Luis Puig

Horario:11:00 - 19:00 horas

Tenis

Varias sedes

• Club Santa Apolonia Torrent — 28/06–03/07

• Club Tenis Torrent — 28/06–03/07

• Club Deportivo Monte Real Torrent — 28/06–03/07

• Club de Tennis El Collao — 28/06–03/07

• Club Español Tenis Rocafort — 28/06–03/07

• Sporting Club Tenis — 29/06–03/07

• Valencia Tennis Center — 28/06–03/07

• Base aérea Valencia – 28/06 – 03/07

• Universitat de València – 28/06 – 03/07

• Universitat Politècnica de València – 28/06 – 03/07

• Polideportivo de Natzaret – 28/06 – 03/07

Horario: 10:00–20:00 horas (todas las sedes excepto Club santa Apolonia); 12:30–23:30 horas (Club santa Apolonia)

Bádminton

Varias Sedes

• Pechina. Horario: 10:00–16:30 horas

• Fuensanta. Horario: 10:00–17:30 horas

Vela – Sailing (entrenamiento)

Marina Valencia

Horario: 11:00–17:00 horas.

Dance Sport (Entrenamiento)

Polideportivo Fuente de San Luis

Horario: 10:00 - 20:00 horas

Athletics Track & Field

Estadi del Turia

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Horario: 10:00 –12:00 horas / 14:00–18:00 horas

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