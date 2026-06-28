GAY GAMES
Agenda de los Gay Games para el lunes 29 de junio
Hasta 20 disciplinas deportivas en marcha este lunes en la ciudad de València
Tras un fin de semana marcado por la ceremonia inaugural del sábado, el triatlón y el estreno de deportes como baloncesto, voleibol, tenis, tenis de mesa, waterpolo o natación, entre otros, los Gay Games afrontan este lunes su primera gran jornada con la entrada en acción de hasta 20 disciplinas deportivas, repartidas en diferentes sedes de València e incluso alguna población próxima como Torrent.
Una completa agenda deportiva que se suma también a la cultural que trae consigo el evento y que pone el foco este lunes en tres eventos distintos:
Eventos culturales:
Pop-up Concerts (Coros y Bandas)
Mercat Central y Plaza de la Virgen
Horario: 12:00–14:00 horas
Meeting point
Tramo III
Horario: 17:30–23:00 h
• Charlas Orgullosas - Out Loud: València sin discriminaciones, 18:00 horas
• Charlas Orgullosas - Out Loud: From Resistance to Legacy, 19:00 horas
• València Queer Fashion Show, 21:00 horas
Pride in Motion; Queer film Festival (cine)
Centro Cultural Nave 3 Ribes (C/Filipines, s/n, L’Eixample)
Horario: 17:00–20:00 horas
Eventos deportivos:
10K Atletismo
Jardín del Turia
Horario: 07:30 horas salida
Natación
Parque del Oeste
Horario: 08:00–14:00 horas
Voleibol
Varias Sedes: Polideportivo Cabanyal / Pabellón Malvarrosa / Nou Moles / Benicalap
Horario: 08:30–20:00 horas
Waterpolo
Nou Moles
Poliesportiu Nazaret
Horario: 08:30-20:45 horas
Wrestling - Competición
Velódromo Luis Puig
Horario: 09:00–17:00 horas
Squash
Polideportivo Cabanyal
Horario: 09:00–18:00 horas
Artes Marciales
Velódromo Luis Puig
Horario: 09:00–16:00 horas / Practice day
Gimnasia Artística
Polideportivo Cabanyal
Horario: 09:00–17:00 horas
Bowling
Ilusiona Heron City
Horario: 09:00–16:00 horas
Fútbol
Varias Sedes
• Tramo II – Jardín del Turia. Horario: 09:00–18:30 horas
• Campo fútbol Marxalenes. Horario: 09:00–17:00 horas
• Tram VI – Serrans. Horario: 09:00–17:00 horas
• Tramo VI – Pont de Fusta. Horario: 09:00–18:30 horas
• Tramo VIII – (Exposició). Horario: 09:00–18:30 horas
Sófbol
Jardín del Turia
Horario: 09:00–17:00 horas (Rugby tramo V at the Turia Riverbed); 09:00–18:00 horas (Softball and Baseball Fields at the Turia Garden)
Pádel
SportCity
09:00–15:00 horas
Baloncesto
UPV
Horario: 09:30–20:45 horas
Halterofilia
La Creu del Grau Sports Centre
Horario: 09:00 –16:30 horas
Tenis de mesa
Velódromo Luis Puig
Horario:11:00 - 19:00 horas
Tenis
Varias sedes
• Club Santa Apolonia Torrent — 28/06–03/07
• Club Tenis Torrent — 28/06–03/07
• Club Deportivo Monte Real Torrent — 28/06–03/07
• Club de Tennis El Collao — 28/06–03/07
• Club Español Tenis Rocafort — 28/06–03/07
• Sporting Club Tenis — 29/06–03/07
• Valencia Tennis Center — 28/06–03/07
• Base aérea Valencia – 28/06 – 03/07
• Universitat de València – 28/06 – 03/07
• Universitat Politècnica de València – 28/06 – 03/07
• Polideportivo de Natzaret – 28/06 – 03/07
Horario: 10:00–20:00 horas (todas las sedes excepto Club santa Apolonia); 12:30–23:30 horas (Club santa Apolonia)
Bádminton
• Pechina. Horario: 10:00–16:30 horas
• Fuensanta. Horario: 10:00–17:30 horas
Vela – Sailing (entrenamiento)
Marina Valencia
Horario: 11:00–17:00 horas.
Dance Sport (Entrenamiento)
Polideportivo Fuente de San Luis
Horario: 10:00 - 20:00 horas
Athletics Track & Field
Estadi del Turia
Horario: 10:00 –12:00 horas / 14:00–18:00 horas
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