Fin de semana apoteósico en el MTRI València junto a los Gay Games

El triatlón de la Comunitat Valenciana traspasa fronteras en un fin de semana en el que no solo el triatleta nacional ha disfrutado del entorno de la Playa de la Malvarrosa y Poblats Marítims. También lo han hecho los triatletas de los Gay Games XII València 2026, primeros en abrir el medallero de estos juegos inclusivos y culturales que ya están oficialmente inaugurados. Participantes llegados de todos los continentes con una amplia representación de Estados Unidos, y de Inglaterra.

El sábado la distancia sprint fue la gran protagonista, lo ha sido también en porcentaje de inscritos, con una transición que superaba en la primera jornada las más de 1.000 bicicletas, y a la que se sumó la prueba familiar, el duatlón, la prueba no competitiva que volvía a unir a los más pequeños con familiares adultos para hacer la prueba en formato parejas, con 200 inscritos.

Podio masculino

1. Guillermo Ballesteros Baselga - C.D.T RESISTENTIA T3 01:03:20

2. Javier Carrillo Chaparro - TRAGALEGUAS.ORG 01:03:50

3. Borja Giner Aznar - C.D.T RESISTENTIA T3 01:03:55

Podio femenino

1. Andrea Fos – Independiente 01:09:44

2. Essie Amery – Independiente 01:10:51

3. Yolanda Mir Cuñat - S.D.CORRECAMINOS 01:11:01

Uno de los participantes del MTRI Valencia, en la prueba de este domingo. / M. A. Montesinos

Distancia olímpica

La jornada del domingo quedaba reservada para la prueba reina, olímpico, y la distancia más explosiva el supersprint. David Sánchez, triatleta habitual en el triatlón de la Comunitat Valenciana y en las pruebas de Mediterránea Triatlón, arrasaba en el podio olímpico, haciéndose con la primera posición. La carrera ha sido intensa, con fuerte calor, pero los participantes han sabido gestionar la competición, aprovechando muy bien los avituallamientos líquidos en la carrera a pie distribuidos por la organización.

Podio olímpico masculino

1. David Sánchez Calixto DSC Triatlón 02:01:41

2. Jeremy Vera Valero TRAGAMILLAS ALCANIZ 02:03:19

3. Juan Pedro Giménez Cascales C.D.T RESISTENTIA T3 02:05:20

Podio olímpico femenino

1. Zahira Alegre Navarro C.D.T RESISTENTIA T3 02:21:23

2. Aleksandra Grafova Z-coaching 02:24:39

3. Sara Francés Mateu CREU GROGA CALELLA TRIATLÓ 02:26:11

Varios triatletas, en el momento de empezar la parte de ciclismo en València. / M. A. Montesinos

Supersprint

El supersprint demostró el alto nivel de triatlón de nuestra Comunitat con todas las posiciones del podio masculino pertenecientes a equipos TRICV. Una de las distancias favoritas para el nuevo participante de Mediterránea Triatlón, pero también muy demandada por los federados en el deporte de las transiciones para sacar el máximo partido a las sesiones de series, y esfuerzo 100%.

Podio supersprint masculino

1. Raúl Sanchis Aguilar TRIPUÇOL 00:35:16

2. Pablo Ros Solves S.D.CORRECAMINOS 00:36:31

3. Sergio Domene Reyes Independiente 00:37:46

Podio supersprint femenino

1. Naia Mateu Momparler A7 TRIATLÓ LAW 00:43:02

2. Marta Asensio Vinader C.D.T RESISTENTIA T3 00:44:20

3. Sandra Giner Hernández 3 REPTES TRIATLÓ L’OLLERIA 00:44:32

En ambas jornadas hemos podido disfrutar de 2 salidas propias de los Gay Games XII València 2026 en sprint y en olímpico. Los participantes han disfrutado del clima y del espectacular emplazamiento de la prueba en plena Playa de la Malvarrosa junto al Paseo Marítimo y sin duda lo han dado todo en un formato de competición pensado para disfrutar e iniciarse, pero también lograr mejorar tiempos y superar marcas, gracias a las condiciones perfectas del mar en el segmento de la natación; el ciclismo totalmente llano en Avinguda Tarongers dirección Alboraya, y la carrera a pie en la recta junto al paseo marítimo.

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El próximo fin de semana llega el cierre del circuito. La prueba de Castellón arrancará el viernes 3 de julio desde la Playa del Planetario, y ocupará el Complejo deportivo del Campo de Fútbol Javier Marquina. Los participantes terminarán su competición degustando la tradicional paella de cierre del circuito Mediterránea Triatlón. MTRI Castellón ha cerrado inscripciones con 1.332 inscritos.