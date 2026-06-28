València celebra el Día Internacional del Orgullo con nueves disciplinas deportivas más en los Gay Games

Tras la ceremonia de apertura en el Estadi Ciutat de València, València ha desplegado este domingo 28 de junio la primera gran jornada de competición de los Gay Games XII. El día de hoy está repleto de pruebas deportivas y propuestas culturales que toman las calles, las playas y las sedes deportivas de la ciudad para dar comienzo a una semana de diversidad, respeto y celebración.

La jornada deportiva ha comenzado a primera hora de la mañana con el Triathlon Olympique en la Playa del Cabanyal y las competiciones de natación en la piscina del Parque del Oeste. A lo largo del día se estarán disputando también partidos de voleibol en diferentes sedes como el polideportivo Cabanyal, el pabellón Malvarrosa, el polideportivo de Nou Moles y el pabellón de Benicalap.

Partido de baloncesto en las instalaciones de la UPV. / M. A. Montesinos

Por otro lado, el waterpolo tendrá especial protagonismo en el polideportivo de Nou Moles y el polideportivo de Nazaret, mientras el baloncesto ocupará las instalaciones de la Universitat Politècnica de València. El Velódromo Luis Puig también concentrará buena parte de la actividad de la tarde, con tenis de mesa, artes marciales y lucha. Por último, la halterofilia se dará cita en el centro deportivo La Creu del Grau.

Programación cultural

La programación cultural acompañará a las competiciones deportivas durante toda la semana. En concreto, el Meeting Point del Tramo III acogía este domingo las Charlas Orgullosas, arrancando con «Out Loud: FLINTA Spaces Matter». Esta primera sesión de debate y sensibilización en torno a la diversidad versaba sobre la importancia de los espacios en el deporte y la comunidad LGTBIQ+, centrándose en valores como la participación, la seguridad y la igualdad.

Partido de baloncesto en la primera jornada de los Gay Games. / M. A. Montesinos

También en el Tramo III se celebraba el Sport Mini Ball. Una actividad grupal de baile pensada para que los participantes compartan pista ataviados con su look deportivo: desde fútbol, tenis o atletismo hasta cheerleading, natación o pilota valenciana. Se trata de un encuentro en el que no hay categorías ni competición formal: solo música, energía, estilo y una comunidad que celebra el baile y la expresión.

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Además, el Centro Cultural La Nave 3 Ribes acogía la inauguración de Pride in Motion, el festival de cine queer. Esta iniciativa es el corazón cinematográfico de los Gay Games: un festival que presenta cada día cortometrajes, largometrajes y documentales LGTBIQ+ seleccionados cuidadosamente por su calidad artística, su diversidad temática y su capacidad para emocionar y generar conversación. Con una programación que incluye historias sobre deporte, identidades y vivencias reales, este festival permite a todo el mundo comprender las inquietudes culturales, sociales y humanas que atraviesan a la comunidad LGTBIQ+.