Cinco medallas impulsan a la natación valenciana en el Open de España.

La natación de la Comunitat Valencianafirmó una destacada actuación en el Campeonato de España Open Trials Absoluto, disputado entre el 25 y el 28 de junio en las piscinas Son Hugo de Palma de Mallorca. Un total de 31 nadadores pertenecientes a 11 clubes de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana compitieron en una de las citas más importantes del calendario nacional, saldada con un balance de cinco medallas y numerosas presencias en finales.

La gran protagonista del campeonato fue Ángela Martínez (KZM Swimming Team), que se proclamó campeona de España absoluta en las pruebas de 800 y 1.500 metros libre con unos registros de 8:38.49 y 16:27.42, respectivamente, confirmando su excelente momento de forma en las pruebas de fondo.

También para la FNCV brilló Martina Barbeito (Nados Castellón), que subió en dos ocasiones al podio absoluto tras conquistar la medalla de plata en los 100 metros braza (1:08.75) y el bronce en los 200 metros braza (2:28.61). Por su parte, Valeria Penichet (Castalia) logró la medalla de bronce en la categoría Sub-20 de los 100 metros mariposa, con un tiempo de 1:01.96.

En las finales

La representación valenciana también tuvo una notable presencia en las finales A. Dante Nicola (Nados Castellón) alcanzó la quinta posición en los 200 metros braza y fue octavo en los 50 metros braza, mientras que Bàrbara Llodrà (Ferca) concluyó séptima en la final de los 200 metros braza, mejorando además su marca en las eliminatorias.

En las finales B también destacaron varios deportistas de la Comunitat Valenciana. Nacho Campos (Nados Castellón) rozó el acceso a las finales A al finalizar noveno en los 100 metros libre, además de ser décimo en los 50 y 100 metros mariposa, estableciendo en esta última prueba un nuevo récord autonómico. Aitana López (Ferca) firmó una destacada actuación con un noveno puesto en los 200 metros espalda, además de ser decimotercera en los 50 espalda y decimoquinta en los 100 espalda.

Martina Barbeito volvió a situarse entre las mejores al finalizar novena en los 50 metros braza, mientras que Valeria Penichet fue undécima en los 100 metros mariposa y decimoctava en los 200 estilos. También alcanzaron posiciones destacadas Dante Nicola (13º en 50 braza), Iker Mas (13º en 400 estilos), Samuel Cabrera (14º en 200 mariposa), María Junquera (14ª en 200 braza), Miguel Campos (14º en 100 espalda), Bàrbara Llodrà (15ª en 100 braza), Josep Fayos (18º en 50 braza) y Guillem Casesnoves, que accedió a la final de los 200 metros braza tras las eliminatorias, aunque posteriormente fue descalificado en la final.

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Estos resultados confirman el buen nivel competitivo de la natación valenciana, que volvió a situarse entre las comunidades autónomas con mayor protagonismo en un Campeonato de España Absoluto de máxima exigencia.