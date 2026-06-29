La Comunitat Valenciana, campeona de España de Triatlón en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas.

La Comunitat Valenciana firmó un brillante fin de semana en Tudela, donde se disputó el Campeonato de España de Triatlón por Selecciones Autonómicas, al proclamarse campeona de España en la clasificación de Edad Escolar. La expedición valenciana completó una actuación sobresaliente durante las tres jornadas de competición, sumando títulos, medallas y excelentes resultados que le permitieron conquistar el campeonato nacional por autonomías.

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Hasta la localidad navarra se desplazó la selección de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (FTCV), formada por deportistas de categorías escolar y absoluta, con el objetivo de luchar por los títulos nacionales tanto individuales como por equipos.

La selección escolar estuvo integrada por Mar Solanes, Celia de Llago, Carolina Font, Ainhoa Montesinos, Jaume Gironès, Miquel Ferragud, Adrián Muñoz, Hugo Martínez, Adriana Solanes, Senza Rana, Aitana Simancas, Ainhoa Agulló, Nicolás Ferrer, Juan Carlos Marroquí, Óscar Sánchez, Alejandro Navarro, Carina Martí, Isabela Cabanes, Pablo Altava, Alan Campos y David Ramos.

Por su parte, la selección Absoluta estuvo compuesta por Marina Camps, Livia Guillén, Luz Fernández, Claudia Bresó, María Fuertes, Eloy Canales, Guillem Gumbau, Daniel Tolosa y Pau González-Espersati.

Al frente de la expedición estuvieron Vanessa Huesa, presidenta y directora técnica de la FTCV, junto a los técnicos Vicent Grimaltos, Joan Blasco y Enrique Planelles, además de la oficial técnica Tania Martínez.

Un gran inicio para la selección escolar

La competición arrancó el sábado por la mañana con las pruebas individuales de las categorías escolares. La selección valenciana comenzó el campeonato demostrando un gran nivel competitivo y logró cuatro puestos de honor en las pruebas de cadetes y juveniles.

La gran protagonista fue Adriana Solanes, que se proclamó campeona de España Cadete, mientras que su hermana Mar Solanes consiguió la medalla de plata en categoría Juvenil. En la competición masculina, Miquel Ferragud y Jaume Gironès rozaron el podio al finalizar en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Estos resultados permitieron a la Comunitat Valenciana cerrar la primera jornada al frente de la clasificación provisional escolar, dejando abierta la lucha por el título para las pruebas de relevos del domingo.

La selección Absoluta, entre las mejores de España

La jornada del sábado por la tarde estuvo dedicada a la competición Absoluta. La selección valenciana concluyó esta primera parte del campeonato en sexta posición, destacando especialmente la actuación de Eloy Canales, que firmó una excelente quinta plaza en la final masculina.

Los relevos certifican el título nacional

La jornada decisiva llegó el domingo con las competiciones de relevos mixtos, donde la selección valenciana volvió a demostrar su fortaleza colectiva.

El relevo Cadete se proclamó campeón de España, logrando una brillante victoria que resultó decisiva para la clasificación general. Además, el relevo Juvenil consiguió la medalla de plata, al igual que el relevo Infantil, mientras que el relevo Inclusivo escolar completó una magnífica actuación con un tercer puesto.

En categoría Absoluta, la Comunitat Valenciana finalizó en séptima posición en el relevo mixto, mientras que el equipo Inclusivo absoluto logró subir al podio tras conquistar la medalla de plata.

Campeones de España por Autonomías

La regularidad mostrada por la selección valenciana durante todo el fin de semana permitió sumar la mayor puntuación en el conjunto de pruebas individuales y de relevos, proclamando a la Comunitat Valenciana campeona de España de Triatlón en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas.

La Comunitat Valenciana, campeona de España de Triatlón en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas. / Gudrun Meisiek

Un nuevo éxito para el triatlón valenciano que confirma el excelente trabajo que se viene desarrollando desde la base y el gran nivel de las jóvenes promesas de la Comunitat Valenciana, capaces de competir al máximo nivel nacional y de situar nuevamente a la FTCV entre las federaciones de referencia del triatlón español.

Por su parte, la selección Absoluta concluyó el campeonato con una meritoria sexta posición en la clasificación general, completando un fin de semana muy positivo para la expedición valenciana.