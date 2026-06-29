La Copa del Mundo de Jiu Jitsu reunió en La Nucía deportistas de 36 nacionalidades

La Copa del Mundo BJJ (Brazilian Jiu Jitsu) se celebró en La Nucía el pasado fin de semana. 1.807 deportistas de 36 nacionalidades compitieron en el pabellón Camilo Cano que adaptó su pista central para la competición con 8 tapices de combate. Deportistas de todas las edades compitieron en las modalidades Grappling y Brazilian Jiujitsu.

Sergio Villalba, concejal de Deportes de La uncía visitó este campeonato internacional acompañado por David Armendáriz, presidente de la Federación de Luchas Olímpicas CV. La World Cup BJJ de La Nucía 2026 fue organizada por la Federación Internacional de Jiu Jitsu Deportivo con la colaboración de la Federación de Luchas Olímpicas de la Comunidad Valenciana, Comunitat de l’Esport, SpainBJJ Tour y el Ayuntamiento de La Nucía.

Alta participación

Este Open Internacional de World Cup BJJ 2026 reunió en “La Nucía, Ciudad del Deporte” a 1.807 deportistas de 36 nacionalidades en dos días de competición (27 y 28 de junio), en el Pabellón Camilo Cano. Una alta cifra de participantes en esta competición internacional que cerró el circuito 2025-2026 tras 13 “etapas”. El sábado se desarrolló la competición con los Juveniles (Gi y No-Gi) y Masters en modalidad con Kimono (Gi). El pasado domingo fue el turno de los más jóvenes, Kids (en Gi y No-Gi) y los Masters en Grappling (No-Gi).

Noticias relacionadas

La competición fue retrasmitida en streaming a través de la web de SpainBJJ Tour, generando una gran repercusión internacional para “La Nucía, Ciudad del Deporte”.