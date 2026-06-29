Paula Soria vuelve a subir al podio

Paula Soria (Orihuela, 33 años), superada su lesión grave de rodilla sufrida en junio de 2025, volvió a la competición con fuerza en mayo de 2026. En su primera cita tras regrersar a la arena, la alicantina se colgó la medalla de plata en el Pro Tour Future de Madrid. Después, la dupla formada por Paula Soria y Belén Carro se colgó la medalla de oro en el Pro Tour Future celebrado en Cervia (Italia), con una tarjeta impecable: cinco partidos, cinco victorias. Y el pasado fin de semana, la deportista del Proyecto FER subía a su tercer podio internacional del curso. En este caso, se colgaba la medalla de plata en el Pro Tour Future (la tercera categoría del circuito internacional) celebrado en Balikesir, Turquía.

La pareja ucraniana formada por Tetiana Lazarenko y Sofiia Kurnikova se llevó el oro sin ceder un solo set, derrotando en la final a las españolas Belén Carro y Paula Soria (plata). El bronce fue para el dúo neerlandés de Nigella Negenman y Floor Hogenhout.

En la competición masculina los italianos Tobia Marchetto y Riccardo Iervolino ganaron el oro también sin perder ningún set, imponiéndose en la final a los turcos Yusuf Ozdemir y Batuhan Kuru (plata). El bronce fue para los neerlandeses Sam van Der Loo y Mees Sengers.

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Objetivo

Paula y su compañera, Belén Carro, siguen a la espera de saber si tendrán plaza en el Campeonato de Europa, previsto en Polonia a mediados de agosto.