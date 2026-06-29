Resultados del fin de semana

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche),

Guerreras Júnior : Del 24 de junio al 5 de julio afrontan el Campeonato del Mundo China 2026 a las órdenes de Joaquín Rocamora, con siete jugadoras valencianas: Udane Bernabé (AtticGo Elche), Teresa Antón (AtticGo Elche), Martina Català (Balonmano Morvedre), Lucía Julve (Balonmano Morvedre), Sara Palanqués (Balonmano Morvedre), Lidia Trinidad Bomaba (AtticGo Elche) y Paula Lluch (Elda Prestigio) y una en equipos de la Comunitat Valenciana, Eva María Pérez ( Atticgo Elche). Dentro del cuerpo técnico también hay representación de la #Comunitatdelhandbol con Joaquín Rocamora como seleccionador, Verónica Cuadrado como entrenadora, David Díez como médico y María Navarro como fisioterapeuta.

Partidos de las Guerreras Júnior: Pasan como primeras de grupo a la Main Round

24/6 España 29-19 Argentina. España debutó con autoridad en el Mundial Júnior Femenino 2026 al imponerse a Argentina en un encuentro que dominó desde los primeros minutos. La jugadora de Onda (Castellón) Sara Palanqués fue decisiva en las transiciones ofensivas, firmando seis tantos y castigando constantemente las pérdidas argentinas.

25/6 Turquía 19-33 España. Nuestras Guerreras Júnior sumaron su segunda victoria consecutiva en el Campeonato del Mundo #China2026 y ya tienen la mirada puesta en su tercer encuentro de la Preliminary Round, este sábado ante Corea del Sur.

27/6 España 32-20 Corea.

Las de Joaquin Rocamora han ganado a Corea del Sur (32-20), dos puntos que las ponen primeras de grupo para pasar a la Main Round. / RFEBM

Hispanos Júnior: Los Hispanos Júnior cerraron su participación en el Airport Trophy con una victoria por 30-31 ante Francia, un triunfo que les permitió conquistar el oro del torneo. España dominó buena parte del encuentro, llegó a disponer de una ventaja de cuatro goles en varias fases del partido y resistió la reacción francesa en los minutos finales para certificar el título.

Guerreras Promesas : European Open 2026, que se celebra en Gotemburgo (Suecia) entre el 28 de junio y el 4 de julio. España competirá en el Grupo B del European Open junto a Países Bajos, Serbia, Islas Feroe y Georgia. Dentro de esta lista de convocadas se encuentra la jugadora del Elda Prestigio Cristina Martínez

Guerreras de la Arena : Las Guerreras de la Arena cerraron su participación en el Campeonato del Mundo de Croacia 2026 con una brillante medalla de bronce después de superar a Brasil por 2-0 en el encuentro por la tercera plaza, disputado en la Central Court de Zagreb Lake Jarun.

El combinado español femenino tuvo que emplearse a fondo en un primer periodo muy igualado, que se resolvió por un ajustado 21-20. España encontró soluciones ofensivas desde el inicio y supo mantener el pulso anotador ante la respuesta brasileña, con una destacada participación de Jimena Laguna, Inoa Lucio y Sara Hernández.

Las Guerreras de la Arena dieron un paso al frente en la segunda manga. El equipo español elevó su nivel de eficacia y fue ampliando diferencias gracias a la continuidad de su producción ofensiva y a su solidez colectiva, hasta cerrar el parcial con un contundente 25-16.

En el apartado anotador, Jimena Laguna fue la máxima realizadora española con 14 puntos, seguida de Inoa Lucio, con 12, y de Mariam González y Sara Hernández, ambas con 8.

LAS GUERRERAS DE LA ARENA CONQUISTAN EL BRONCE EN EL MUNDIAL DE BALONMANO PLAYA. / Jozo Cabraja / kolektiff

Hispanos de la Arena : quinta posición en el Campeonato del Mundo Croacia 2026, después de superar a Portugal por 2-1 en el encuentro por el quinto y sexto puesto. Portugal se adjudicó el primer periodo por 16-21, pero España reaccionó en el segundo con un triunfo por 23-20 que llevó la resolución del encuentro a los shoot-outs. En la tanda decisiva, los Hispanos de la Arena se impusieron por 9-8 para certificar la quinta plaza mundialista. Daniel Serrano fue el máximo anotador español con 11 puntos, seguido de Antoine Miranda, con 10.

Los Hispanos de la Arena también participaron en torneo, cerrando así el campeonato en una quinta posición que la obtuvieron en los shoot-outs ante Portugal. / RFEBM

Hispanos Universitarios : medalla de bronce del Campeonato del Mundo Universitario después de imponerse a Polonia por 28-32 en un partido marcado por la igualdad, la intensidad y la capacidad de reacción del conjunto español.

Los Hispanos Universitarios se llevaron la medalla de bronce del Campeonato del Mundo Universitario . / RFEBM

Guerreras Universitarias : finalizaron su participación en el Campeonato del Mundo Universitario en quinta posición después de imponerse a China por un contundente 20-36.

Las Guerreras Universitarias se impusieron a China y lograron la quinta posición en el Campeonato del Mundo Universitario . / RFEBM

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira. El Barça, campeón de Liga.

Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida fueron los protagonistas de la Final de los play-offs por el título de Liga en Primera División. Tras los dos primeros partidos en el Palau Blaugrana, la serie final se trasladó hasta Murcia para que ElPozo Murcia intentara remontar el 2-0 que campeaba en la eliminatoria tras los dos primeros encuentros en tierras catalanas. El tercer partido se disputó el martes 23 de junio (5-4 para ElPozo Murcia), por lo que la eliminatoria se situó 2-1 aún a favor del Barça. En el cuarto partido, disputado el jueves 25 de junio, ElPozo rozó el milagro al remontar un 1-4, pero el Barça impuso su pegada en la prórroga (4-6) para coronarse campeón en un Palacio de los Deportes encendido.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Baloncesto : Campeonato de España Mini. El Valencia Basket se proclamó subcampeón en el Campeonato de España Mini masculino. El Alevín naranja masculino completó un gran torneo en el que llegó hasta la final, donde se enfrentó al Barça, colgándose una meritoria medalla de plata. El combinado femenino llegó hasta los cuartos de final y finalizó el Campeonato de España con buenas sensaciones venciendo a Traumacoke El Pilar en el partido por el quinto puesto. Valencia Basket cierra su temporada de Campeonatos de España con un total de cinco medallas con el oro del Cadete A femenino, las dos platas en el Infantil femenino y en Alevín masculino y los bronces del Cadete A masculino y el junior A femenino en sus respectivos Campeonatos de España. Un reflejo del gran trabajo que se hace en L’Alqueria del Basket con los equipos de formación.

Valencia Basket se proclama subcampeón en el Campeonato de España Mini masculino. / VALENCIA BASKET

Motor : Promocopa completa un emocionante día de carreras en el Circuit Ricardo Tormo.

Pilota valenciana : Iván i Murcianet conquisten el Gregori Maians a Oliva.

Victoria, Natalia i Isabel alcen el Gregori Maians més complicat.

Polideportivo : Gay Games Valencia 2026, del 27 de junio al 4 de julio en diversas instalaciones deportivas municipales de la ciudad y otros recintos privados de la capital del turia y pueblos de alrededor. Valencia, preparada para los Gay Games 2026: deportes, sedes y programa.

. La Copa del Mundo de Jiu Jitsu reunió en La Nucía deportistas de 36 nacionalidades.

Gimnasia rítmica : Patricia Pérez Fos acercó la gimnasia rítmica de élite a las jóvenes deportistas de València el pasado jueves 25 de junio en el Polideportivo de Benimaclet.

Triatlón : Fin de semana apoteósico en el MTRI València junto a los Gay Games.

Atletismo : 10K – GayGames Valencia 2026, lunes 29 de junio a las 07:30 horas. El recorrido discurrió por el emblemático cauce del río Turia, ofreciendo un trazado llano ideal para buscar marcas personales. Salida: Puente 9 de Octubre. Ver los resultados.

. 5K – GayGames Valencia 2026, jueves 2 de julio a las 20:00 horas. El recorrido discurrirá por el emblemático cauce del río Turia. Salida: debajo del puente «Azud del Oro».

. Media y Maratón – GayGames Valencia 2026, sábado 4 de julio de 2026 a las 07:30 horas. Estadi del Turia (Tramo III del Jardín del Turia).

. 10K Alboraya Contra el Cáncer. Una 10K de Alboraya de récord suma 19.104 euros para la investigación en cáncer.

. CASTELLÓN 27-06-26 VII Control AL LD Castellón 2026

. LOGROÑO 27-06-26 Cto España Federaciones Absoluto AL 2026. La selección valenciana logró una quinta posición en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas que, viendo el número de debutantes que tenía el equipo, con gente muy joven, puede ser considerado un éxito. Nara Elipe consiguió el único triunfo individual, en los 3.000 metros obstáculos, en un Campeonato de España por Federaciones marcado por las altas temperaturas. Otra de las atletas más destacadas fue Carla Masip, la vigente campeona de España de 1.500 en pista cubierta, que terminó segunda en una prueba muy competida con 17 participantes y las tres primeras clasificadas que entraron en el mismo segundo.

Javier García Rodríguez terminó tercero y bajó por primera vez de los 14 segundos en los 110 metros vallas (13.89). La gandiense Gema Martí acabó cuarta en lanzamiento de martillo (57,91). La misma posición que Luna Arnás en longitud (6,20), que sigue persiguiendo la mínima para el Mundial Sub-20 de Oregon. Y cuarta fue también Ariadna Montalbán, la velocista castellonense que volvió a mejorar sus marca personal en los 100 metros (11.61). Otro que se apuntó al cuarto puesto fue Dani Monfort, un atleta sub23 que realizó una buena marca, a pesar del calor, en los 5.000 metros marcha (19:36.15). Un puesto más abajo, quinta, fue Gara Gumbau, también sub23, que no salió del todo contenta con su lanzamiento de 14,18 en peso. Miguel Chazarra luchó por la victoria en los 3.000 y acabó finalmente cuarto (8:06.20).

La jornada la cerró el relevo mixto de 4x400, que logró la cuarta posición (3:26.01) con un equipo formado por Helio Marco, Mireia Domenech, Sergi Meseguer y Claudia Pérez.

Una selección valenciana llena de jóvenes debutantes acaba quinta en el Campeonato de España por Federaciones. / FACV

. LOGROÑO 28-06-26 Cto España Federaciones Sub-18 AL 2026

. TORREVIEJA 27-06-26 VII Control AL LD Alicante 2026

. VALENCIA TURA 29 jun - 3 jul GAY GAMES VALENCIA 2026

. 12ª Carrera Nocturna a la Font de Garrut, La Vall D'Uixó. Fotos de la carrera.

. Nocturna Urban & Trail.

. XIII Gran Premio Diputación - XI Memorial José Antonio Cansino, miércoles 1 de julio de 2026. Integrado en el Circuito Europeo de Meetings en la categoría Challenger, el evento congregará a más de 300 atletas procedentes de 27 países. La representación internacional será masiva. El Gaetà Huguet recibirá a especialistas de potencias europeas como Francia, Alemania o Gran Bretaña, junto a delegaciones de Asia, América y África, incluyendo países como Cuba, Qatar, Uganda o Etiopía. La acción en las pistas arrancará a las 18:00 horas con entrada totalmente gratuita para el público.

Vela : Trofeo SM. La Reina – Regata Homenaje a la Armada – 38º Copa Almirante Sánchez Barcaíztegui 2026. Del 26 al 28 de junio se disputó regata Offshore, y del 3 al 5 de julio se celebrará la Inshore. Organizada por el Real Club Náutico de Valencia. Toda la información del evento. Más de 130 barcos surcarán las aguas de Valencia en el Trofeo SM la Reina.

El Hydra HM Hospitales se adjudicó la victoria de la prueba Offshore ORC A2 del Trofeo SM la Reina 2026.

. La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera con cuatro jornadas de exhibiciones. El sábado 30 de mayo se celebró la primera de ellas, el sábado 13 de junio fue la segunda, el 20 de junio, la tercera y el 27 de junio, la cuarta. Otras fechas: 4, 11, 18 y 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas —a excepción del 27 de junio y del 11 de julio, que el espectáculo dará comienzo a las 11:30 oras— y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Noticias relacionadas

. Mundial de Optimist: El equipo español conquista el oro por equipos, la plata en la Nations Cup y el bronce femenino de la murciana Mara Peñalver, mientras que el vasco Nico Bastard rozó el podio mundial tras quedar cuarto. Con España estuvieron convocados Hugo González (RCR Alicante) y Valentina Belso (RCN Torrevieja).