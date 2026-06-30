Los Gallos llegan lanzados al verano europeo de SailGP: victoria en Canadá y el foco en Valencia

El F50 de Los Gallos SailGP Team desembarcará en Europa en plena forma, y ya con Valencia en el horizonte, tras conquistar el Canadá Sail Grand Prix disputado en Halifax. El equipo, liderado por el piloto Diego Botín, logró allí su primera victoria de la temporada 2026 en una espectacular final a cuatro barcos que les ha catapultado al segundo puesto de la general del Rolex SailGP Championship, tan solo por detrás de Bonds Flying Roos.

El triunfo es el resultado de una temporada muy consistente en la que Los Gallos han hecho podio en todos los Grandes Premios que han disputado. El equipo español llega en el mejor de sus momentos para la “Marea Roja”, como el equipo llama cariñosamente a su afición española, ya que el campeonato viaja ahora a Europa y tendrá en Valencia una de sus grandes paradas los días 5 y 6 de septiembre. La ciudad se convertirá en la capital mundial de la vela con el equipo español en plena pelea por el título.

Canada Sail Grand Prix / SailGP

“Ha sido increíble y el equipo está en un momento realmente bueno”, ha asegurado Diego Botín tras la victoria en aguas canadienses. “En cada Gran Premio que hemos disputado esta temporada hemos estado en el podio. Esto nos da la confianza para seguir adelante y continuar mejorando constantemente. Esta victoria significa muchísimo para nosotros”.

La trayectoria de Los Gallos en este Rolex SailGP Championship refuerza su condición de aspirante serio al título antes de la gira europea que comenzará el próximo 25 y 26 de julio en Portsmouth, Reino Unido, pasando por Sassnitz en Alemania, y que tendrá una parada protagonista en la capital del Turia el 5 y 6 de septiembre, antes de cerrar su etapa europea en Ginebra, Suiza.

De los siete Grandes Premios disputados hasta la fecha, Los Gallos han subido al podio en cinco, ya que en los otros dos ni siquiera pudieron competir por motivos técnicos ajenos al rendimiento del equipo. En Perth, una avería en el F50 durante un entrenamiento les impidió debutar. Y en Nueva York, otro problema técnico dejó al barco español sin opción de tomar la salida y sumar puntos el segundo día de carreras, partiendo como líderes indiscutibles del Gran Premio con su actuación el día anterior.

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Valencia, de la mano de su tradición náutica y su experiencia en grandes eventos internacionales, será uno de los escenarios clave en la pelea por el título. El Spain Sail Grand Prix | Valencia ofrecerá a la afición la oportunidad de ver de cerca a algunos de los mejores regatistas del mundo compitiendo a más de 100 km/h a pocos metros de la costa, con Los Gallos luchando por el liderato mundial en aguas españolas.