Gonzalo Galán vuelve a casa como director deportivo del Servigroup Peñíscola

El Servigroup Peñíscola FS está sentando las bases del proyecto de la próxima temporada. Después del anuncio de Gerard Pusó, como nuevo entrenador del Servigroup Peñíscola tras cuatro temporadas como asistente de Santi Valladares, ahora el club ha hecho oficial la incorporación de un nuevo técnico para el área deportiva.

Gonzalo Galán regresa a su casa como director deportivo. Un cargo que compartirá con Álex Catalán tal y como ha informado la entidad en sus redes sociales: Tras defender la camiseta del Peñíscola como jugador, regresa al club para asumir el cargo de director deportivo, responsabilidad que compartirá junto a Álex Catalán. ¡Bienvenido de nuevo, Gonzalo!.

Gonzalo Galán vuelve a Peñíscola como directivo después de su etapa como jugador entre 2012 y 2016, donde consiguió el ascenso a Primera División después de un paso por Melilla tras la desaparición del Benicarló. Gonzalo fue clave en el regreso a la élite del fútbol sala en Peñíscola y por ello se le guarda un cariño especial en el club.

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Galán prosiguió su carrera deportiva por media Europa; Gelko Hasselt, Standard de Lieja y Halle Gooik en Bélgica, Mouvaux Lille en Francia, Meta Catania, Sampdoria y Mantova en Italia, DEAC en Hungría y el MNK Cernica de Croacia. Ahora dirigirá al equipo desde los despachos, donde junto a Álex Catalán serán los encargados de diseñar la plantilla del equipo.