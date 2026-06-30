MTRI Castellón, con más de 1.300 triatletas inscritos, broche de oro al circuito Mediterránea Triatlón

Una semana después de la celebración de MTRI València, la prueba definitiva del circuito Mediterránea Triatlón, MTRI Castellón, cierra inscripciones con más de 1.300 participantes. Este martes 30 de junio ha tenido lugar la presentación oficial en el Ayuntamiento de Castellón, en presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado; Toni García, del Team Evasion Running, organizador del evento junto a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, representada a través de su presidenta, Vanessa Huesa.

La organización celebra el éxito de volver a batir cifras apenas 5 días después del segundo gran evento del circuito MTRI, y volviendo a superar la barrera de los 1.300 triatletas en esa doble jornada que mantiene las distancias tradicionales del circuito: supersprint, sprint y olímpico, individual y parejas. La prueba vuelve a ser cierre del ranking Mediterránea Triatlón y albergará la entrega de premios final del circuito al cierre de cada una de las jornadas, dentro de la distancia correspondiente.

La marca Mediterránea Triatlón se consolida como referencia del triatlón popular a nivel nacional con un 98% de participación española en la edición castellonense, siendo la Comunidad de Madrid la 2ª autonomía en mayor participación tras la Comunitat Valenciana. Además, MTRI Castellón crece en participación internacional con un 2% de triatletas de 9 países: Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Noruega, Irlanda, Rumanía, Países Bajos y Estados Unidos.

Participación por distancias

* INDIVIDUAL: SPRINT 434

* INDIVIDUAL: OLIMPICO 334

* PAREJAS: SPRINT 206

* INDIVIDUAL: SUPERSPRINT 158

* PAREJAS: SUPERSPRINT 96

* PAREJAS: OLIMPICO 60

* DUATLÓN FAMILIAR 24

De nuevo MTRI Castellón incluirá la salida del duatlón familiar, una prueba no competitiva que emociona a participantes y público y que permite compartir la pasión del triatlón entre padres, madres, tíos, tías, hermanos/as mayores con los/as pequeños/as de la casa.

Ambas jornadas finalizarán con la tradicional degustación de paella a la que podrán sumarse no solo triatletas sino también familiares y amigos.

Horarios del fin de semana

Viernes

* 18.00 h – 20.00 h Recogida de dorsales (todas las distancias y modalidades) en Campo de Fútbol Javier Marquina (Castellón)

Sábado

Salidas SPRINT

8:00 Salida 1: Federados M

8:02 Salida 2: NO Federados M

8:12 Salida 3: Femenina

8:17 Salida 4: Parejas

Salidas DUATLÓN FAMILIAR desde 10.30 h

Domingo

Salidas OLÍMPICO

8:00 Salida 1: Federados M

8:02 Salida 2: No Federados M

8:10 Salida 3: Femenina

8:12 Salida 4: Parejas

Salidas SUPERSPRINT

8:55 Salida 5: Masculina

8:57 Salida 6: Femenina

9:00 Salida 7: Parejas