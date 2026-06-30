De la natación al festival de coros: València despliega la programación deportiva y cultural en la tercera jornada de los Gay Games

El cauce del Túria y una veintena de instalaciones municipales acogen este martes competiciones de más de veinte disciplinas, desde la natación y el atletismo hasta la vela, el pádel, el waterpolo o el ajedrez. El Meeting Point del Tramo III reúne las Charlas Orgullosas ‘Out Loud’, mientras el cine del festival Pride in Motion, la música coral y las propuestas artísticas completan la programación cultural del día.

València vive este martes 30 de junio una nueva jornada de los Gay Games XII, el mayor acontecimiento deportivo y cultural LGTBI+ del mundo, que del 27 de junio al 4 de julio reúne en la ciudad a más de 10.000 participantes procedentes de más de 81 países. La jornada combina competiciones de decenas de disciplinas repartidas por instalaciones municipales de toda la ciudad con una amplia agenda cultural centrada en la diversidad y en la creación valenciana.

En el plano deportivo, la jornada despliega competiciones de más de veinte disciplinas distribuidas por instalaciones municipales y espacios de referencia de toda la ciudad y su entorno metropolitano. La natación se disputa en el Parque del Oeste; el atletismo, en el Estadi del Turia; el baloncesto, en la Universitat Politècnica de València; y el fútbol, en los campos del cauce del Turia y en Marxalenes.

Gay Games València / Gay Games

En este ámbito, destaca el campo de fútbol de Pont de Fusta, donde se ha pintado un mural LGTBIAQ+ que dejará una huella profunda en la ciudad. Transformando el espacio público en un lugar de memoria, orgullo y celebración, su objetivo es representar el vínculo entre deporte, diversidad, identidad y afecto, conectando los valores de los Gay Games —inclusión, respeto y empoderamiento— con la estética vibrante y plural del arte urbano contemporáneo.

Este mural será una señal clara de cómo la ciudad integra la creatividad queer dentro de su paisaje cotidiano, reivindicando que todas las identidades forman parte del relato común. La elección de un espacio accesible y visible permite que cualquier persona, tanto residente como visitante, pueda disfrutarlo, conocerlo y sentirse interpelada por su mensaje.

A estas disciplinas se suman el voleibol, repartido por cuatro polideportivos de la ciudad —Cabanyal, Malvarrosa, Nou Moles y Benicalap—; el waterpolo, el pádel, el squash, el bádminton, el ajedrez, las artes marciales y el tenis de mesa, además del tenis, con sedes en València y municipios vecinos, así como la vela y el dragon boat en la Marina de València.

Programación cultural

La programación cultural del día tiene su epicentro en el Meeting Point del Tramo III del Jardín del Túria, junto al Estadi del Turia, que se consolida como el principal punto de encuentro para participantes, visitantes y ciudadanía. Allí se desarrollan las Charlas Orgullosas ‘Out Loud’, protagonizadas por embajadores y deportistas de élite, para abordar el respeto, la inclusión y la diversidad en el deporte.

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Gay Games València / Gay Games

El cine ocupa también un lugar destacado con el festival Pride in Motion – Queer Film Festival, que proyecta sus piezas en el Centre Cultural Nau 3 Ribes (calle Filipines, s/n, L'Eixample). La música coral pone el broche a la jornada con el Festival Cors & Chorals, que se celebra a las 19:30 horas en el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts.