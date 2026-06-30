Programación deportiva y cultural de la tercera jornada de los Gay Games

València vive este martes 30 de junio una nueva jornada de los Gay Games XII, el mayor acontecimiento deportivo y cultural LGTBI+ del mundo, que del 27 de junio al 4 de julio reúne en la ciudad a más de 10.000 participantes procedentes de más de 81 países. La jornada combina competiciones de decenas de disciplinas repartidas por instalaciones municipales de toda la ciudad con una amplia agenda cultural centrada en la diversidad y en la creación valenciana.

En el plano deportivo, la jornada despliega competiciones de más de veinte disciplinas distribuidas por instalaciones municipales y espacios de referencia de toda la ciudad y su entorno metropolitano. La natación se disputa en el Parque del Oeste; el atletismo, en el Estadi del Turia; el baloncesto, en la Universitat Politècnica de València; y el fútbol, en los campos del cauce del Turia y en Marxalenes.

Natación

📍 Parque del Oeste

🕒 Horario: 7:30 - 14:00 / 18:30 - 21:00 horas

Voleibol

📍 Varias Sedes:

● Polideportivo Cabanyal 🕒Horario: 08:00 - 20:00 horas

● Pabellón Malvarrosa 🕒Horario: 08:00 - 20:00 horas

● Nou Moles 🕒Horario: 09:00 - 20:00 horas

● Benicalap 🕒Horario: 10:00 - 20:00 horas

Artes marciales

📍 Velódromo Luis Puig

🕒 Horario: 09:00 - 16:00 horas

Baile deportivo (Competición)

📍 Polideportivo Fuente de San Luis

🕒 Horario: 09:00 - 13:30 / 15:00 - 20:00 horas

Sofbol

📍 Jardín del Turia

🕒 Horario: 09:00 - 20:30 horas (Rugby tramo V at the Turia Riverbed)

Pádel

📍 SportCity

🕒 Horario: 08:00 - 15:00 horas

Atletismo

📍 Estadi del Turia

🕒 Horario: 09:00–12:00 / 14:00–18:00

Grappling Competición

📍 Velódromo Luis Puig

🕒 Horario: 09:00–17:00 horas

Waterpolo

📍 Nou Moles

📍 Poliesportiu Nazaret

🕒 Horario: 8:30 - 20:30 horas

Squash

📍 Polideportivo Cabanyal

🕒 Horario: 09:00–18:00 horas

Gimnasia artística

📍 Polideportivo Cabanyal

🕒 Horario: 09:00–17:00

Fútbol

📍 Varias Sedes

● Tramo III - Jardín del Turia 🕒 Horario: 09:00–18:30 horas

● Poliesportiu Nazaret 🕒 Horario: 9:00 - 17h:30 horas

● Campo fútbol Marxalenes 🕒 Horario: 9:00 - 17h:30 horas

● Tram VI - Serrans 🕒 Horario: 09:00–18:30 horas

● Tramo VI - Pont de Fusta 🕒 Horario: 09:00–18:30 horas

● Tramo VIII - (Exposició) 🕒 Horario: 9:00 - 17h:30 horas

Bolos

📍 Ilusiona Heron City

🕒 Horario: 09:00–16:00 horas

Dodgeball

📍 Poliesportiu Nazaret

🕒 Horario: 09:00 - 16:40 horas

Baloncesto

📍 UPV

🕒 Horario: 09:00 - 13:30 / 15:00 - 19:00 horas

Powerlifting (Halterofilia)

📍 La Creu del Grau Sports Centre

🕒 Horario: 09:00 - 13:30 horas

Tenis de mesa

📍 Velódromo Luis Puig

🕒 Horario: 10:00 -19:00 horas

Tenis

📍 Varias sedes

● Club Santa Apolonia Torrent — 28/06–03/07

● Club Tenis Torrent — 28/06–03/07

● Club Deportivo Monte Real Torrent — 28/06–03/07

● Club de Tennis El Collao — 28/06–03/07

● Club Español Tenis Rocafort — 28/06–03/07

● Sporting Club Tenis — 29/06–03/07

● Valencia Tennis Center — 28/06–03/07

● Universitat de València – 28/06 – 03/07

● Universitat Politècnica de València – 28/06 – 03/07

● Polideportivo de Natzaret – 28/06 – 03/07

🕒 Horario: 10:00–20:00 (todas las sedes excepto Club santa Apolonia);

12:30–23:30 (Club santa Apolonia)

Badminton

📍Varias Sedes: Pechina / Fuensanta

🕒 Horario: 10:00 - 16:30 horas

Cheerleading (entrenamiento)

📍 Alquería del Basket

🕒 Horario: 09:00 - 18:00 horas

Vela

📍 Marina Valencia

🕒 Horario: 11:00–17:00 horas (en función del viento)

Dragon Boat (entrenamiento)

📍 Marina Valencia

🕒 Horario: 16:00–19:00 horas

Ajedrez

📍 Pechina

🕒 Horario: 09:00-12:00 / 14:00-18:00 horas

Mural conmemorativo de los Juegos

En este ámbito, destaca el campo de fútbol de Pont de fusta, donde se ha pintado un mural LGTBIAQ+ que dejará una huella profunda en la ciudad. Transformando el espacio público en un lugar de memoria, orgullo y celebración, su objetivo es representar el vínculo entre deporte, diversidad, identidad y afecto, conectando los valores de los Gay Games —inclusión, respeto, empoderamiento— con la estética vibrante y plural del arte urbano contemporáneo.

Mural Gay Games Valencia. / GAY GAMES VALENCIA 2026

Este mural será una señal clara de cómo la ciudad integra la creatividad queer dentro de su paisaje cotidiano, reivindicando que todas las identidades forman parte del relato común. La elección de un espacio accesible y visible permite que cualquier persona, tanto residente como visitante, pueda disfrutarlo, conocerlo y sentirse tocada por su mensaje.

A estas disciplinas se suman el voleibol, repartido por cuatro polideportivos de la ciudad (Cabanyal, Malvarrosa, Nou Moles y Benicalap), el waterpolo, el pádel, el squash, el bádminton, el ajedrez, las artes marciales o el tenis de mesa, además del tenis, con sedes en la ciudad de València y municipios vecinos, así como la vela y el dragon boat en la Marina de València.

Programación cultural

La programación cultural del día tiene su epicentro en el Meeting Point del Tramo III del Jardín del Túria, junto al Estadi del Turia, que se consolida como el principal punto de encuentro para participantes, visitantes y ciudadanía. Allí se desarrollan hoy las siguientes Charlas Orgullosas, protagonizadas por embajadores y deportistas de élite —‘Ambassadors & Elite Athletes’— para abordar el respeto, la inclusión y la diversidad en el deporte.

Meeting Point

📍 Jardines del Túria, Tramo III

🕒 Horario: 17:30–23:00 horas

- Charlas Orgullosas - Out Loud: Diputació de València, 18:00 h

- Charlas Orgullosas - Out Loud: Ambassadors & Elite Athletes, 18:30 h

El cine ocupa también un lugar destacado con el festival Pride in Motion – Queer Film Festival, que proyecta sus piezas deen el Centro Cultural Nau 3 Ribes (C/ Filipines, s/n, L’Eixample). La música coral pone el broche a la jornada con el Festival Cors & Chorals, a las 19:30 horas en el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts.

Pride in Motion; Queer film Festival (cine)

📍 Centro Cultural Nave 3 Ribes (C/Filipines, s/n, L’Eixample)

🕒 Horario: 17:00–20:00 horas.

Festival Cors & Chorals

📍 Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts

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🕒 Horario: 19:30 horas